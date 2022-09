Landslaget tilbake til start. Igjen...

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Det lå noe i den kjølige høstlufta. Ståle Solbakken hadde bedt spillerne nyte anledningen og omgivelsene. Det er jo altfor sjelden disse kampene kommer, der mye ligger i potten og landslaget kan ta neste steg. Slik skulle det ikke gå. Det var ikke dette vi så for oss etter de strålende kampene i juni. I stedet fikk Ståle Solbakken sitt første sviende tap som landslagssjef på Ullevaal.

Det kunne jo startet med et fyrverkeri dette her da et oppstemt Ullevaal-publikum fikk se Erling Braut Haaland komme til sin første målsjanse før minuttet var spilt. Han gjorde egentlig det meste riktig da han prøvde å curle ballen forbi Serbias lange keeper, men fikk ikke nok kraft i avslutningen.

Det satte både laget og publikum i den rette stemningen og den holdt seg noenlunde halvveis i omgangen. Men som de fleste vet, når balkanfolket får trille ball, gjør de det med klasse. Og når motstanderen blir løpende imellom, svinner kreftene.

Ørjan Nyland tok fram sin beste reaksjonsredning for å hindre 0-1, ledermålet kom etter et flott entouch-angrep og 0–2 etter en grov feilpasning av Sander Berge som ga serberne fritt leide gjennom det norske forsvaret. Braut Haaland fikk sin siste sjanse på overid, men dette va ikke kvelden for ham heller.

Dermed ebbet den potensielle festkvelden ut med mutt vandring til T-banen og frustrasjon over et lag vi hadde håpet skulle heve seg internasjonalt. Serbia kunne jo vunnet med større sifre.

Erling Braut Haaland reiser tilbake til Manchester der han får en ny hovedrolle i byderbyet City – United på søndag, mens kaptein Martin Ødegaard skal lede Arsenal videre på toppen av Premier League. Der spiller de for et mye større publikum enn på Ullevaal, men vi kjenner deres inderlige ønske om å lykkes med Norge. Men Norge må ha høyere klasse i flere posisjoner for at dette laget skal nå et mesterskap igjen.

Norge mistet de fordelene som lå i et opprykk, Norges Fotballforbund går glipp av om lag ti millioner kroner de ville tjent på et opprykk til A-divisjonen og nå er det bare å vente spent på EM-trekningen om et par uker. Den skal vise oss hvor vrien veien til EM-sluttspillet i Tyskland i 2024 kan bli. Det er kvalifiseringen dit hele 2023-sesongen vil handle om.

Mens resten av fotballverden skal konsentrere seg om det famøse VM i Qatar, dit også Serbia skal for å møte blant andre Brasil, går norsk landslagsfotball igjen inn i et vakuum.

Vel, vi er jo blitt vant til det. Norge var heller ikke nå best da det gjaldt. Men vi må leve i håpet om at vi kan bli det i 2023.

