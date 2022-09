Mitt kongerike for en penn

«Oh God, I hate this! I can’t bear this bloody thing!» sa altså kong Charles om den nå så berømte fyllepennen som plutselig begynte å lekke akkurat idet han han skulle signere viktige kongepapirer på Hillsborough Castle i Nord-Irland. Videoen av den bannende og frustrerte kongen som fikk blekk på fingrene har nå gått verden rundt.

For egen del vil jeg først ta et oppgjør med nettavis-titler som: «Her klikker det for kong Charles» og: «Her kan ikke kong Charles kontrollere temperamentet sitt», mens svenske nettaviser omtalte epiosden som «kung Charles’ raseriutbrott». Altså, riktignok virket Charles gretten, men at han «klikka» og nærmest eksploderte i raseri, det syns jeg var å ta i. Charles var jo bare litt sur – på grunn av en liten, lekkende penn.

Da jeg leste Nettavisens kommentarfelt under videoen ble jeg slått av hvor mange som viste stor forståelse for kongens penn-frustrasjon. «Skjønner han godt. Hater når sånt skjer», skrev en, som om han selv var utsatt for fyllepenn-blekk-angrep på daglig basis. «Med tanke på det han har gått gjennom den siste tiden er det jaggu ikke rart han har kort lunte. Mannen er i sorg, stakkars», skrev en annen. «Seriøst, han har nettopp mistet sin mor, og skjønt at han er KONGE! Syns synd i fyren!» «Lov å være irritert når mora di nettopp har kastet inn håndkleet».

Ja, det var mye medfølelse: «Det er vondt å miste en mor uansett alder. Mistet min mor i våres og må innrømme at jeg nok hadde hatt samme reaksjon om jeg skulle skrevet under noe og idioten som la fram fyllepennen ikke hadde sjekket om den lakk». Også i nord var innlevelsen stor: «Blitt førbainna eg å vesst nån ha gitt meg ei urgammel pænn som spruta blekk. Helt innaførr å bli lynførbainna».

Noen hadde en mer praktisk vinkling: «Har han ikkje bank-id? Trudde alle signerte elektronisk i disse tider». En kom med tips om gode fyllepenner til kong Charles, og kunne anbefale merkene «Mont Blanc» og «Parker». «Eg trur me må tipse han at kulepenner e oppfunnet», var et annet, velmenende råd.

I en verden som er nervøs for krig, atomvåpen og økonomisk kollaps kan vi jo si at kongens pennetrøbbel sorterer under det vi kan kalle «bagatellavsnittet». Likevel, det er rart hvor opprørt man selv kan bli når man støter på slike bitte små, irriterende hendelser. Som når du søler kaffe på en helt nyvasket, lys genser du nettopp har tatt på deg. Når alle pastillene i pastillesken renner ut i veska og du må kaste dem. Dessuten, jeg har litt håp for kongen. Det kan jo hende at han har humor. Da jeg så videoen av den smilende damen i folkemengden i Wales som ga kongen en ny penn «sånn for sikkerhets skyld», synes jeg at jeg skimtet et lite smil hos Charles. Eller kanskje han egentlig kokte innvendig: «Oh God, not that bloody pen again!»

