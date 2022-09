Kravene til Braut Haaland

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Det er ikke ofte verdens mest omtalte spiss akkurat nå er tilgjengelig for spørsmål lenger. I England er han det primært for rettighetshaverne, og da handler det gjerne om kampen som nettopp er spilt. Eller i en dokumentar laget av Viaplay, som han selv har en såkalt ambassadør-rolle til, hva nå det måtte bety.

Onsdagens opptreden på Ullevaal stadion ble bestemt såpass sent at ingen internasjonale medier rakk fram. «Erling og Ståle stiller», var den korte beskjeden fra mediesjef Morten Morisbak Skjønsberg til norsk presse onsdag morgen. Og Erling Braut Haaland kom sammen med sin landslagssjef. Og denne gangen var det ingen føringer rundt hva man kunne stille av spørsmål. Det har det vært tidligere.

Så da dundret NRK løs med sine godt forberedte spørsmål om Manchester Citys kontroversielle arabiske eiere som er beskyldt for brudd på menneskerettighetene. Braut Haaland var åpenbart forberedt på at spørsmålene ville komme. Og han svarte både enkelt og forutsigbart. Først og fremst at han aldri har møtt eierne. Han mente det lå beskyldninger i spørsmålet som han ikke var enig i. Og utdypet valget av Manchester City som klubb, uavhengig av politiske føringer.

City eies av sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, som er visestatsminister i De forente arabiske emirater. Han er uhyre sjelden å se på gamle City of Manchester stadium, som den nye arenaen fikk som navn da den ble åpnet i 2002 som erstatning for gamle Maine Road. I 2011 skiftet arenaen navn til Etihad Stadium, som sponsoren betalte 1,3 milliarder kroner for. Det er til denne verdenen Erling Braut Haaland er kommet og har gjort dundrende sportslig suksess. Han scorer både i Premier League og Mesterligaen og kan nærme seg den antatte lønnsavregningen på en million kroner om dagen.

Landslagssjef Ståle Solbakken og Erling Braut Haaland under pressekonferansen på Ullevaal stadion onsdag. (Beate Oma Dahle/NTB)

Når Erling Braut Haaland er i Norge går han knapt et skritt uten at NFFs sikkerhetssjef Geir Ellefsen er noen steg unna. Han passes bokstavelig talt på som en juvel. Og i denne sammenheng er han det. Nå møter det opp ventende supportere i håp om å få et glimt, eller aller helst en autograf av ham.

Dagsavisen la til et spørsmål om begrepet sportsvasking og i hvilken grad det var bevissthet rundt dette blant spillerne. Svaret som kom var ryddig, men ble betydelig utdypet av Ståle Solbakken senere i seansen da han forklarte hvordan Qatar-spørsmålet og politiske saker er håndtert blant spillerne. Samtidig som han minnet om landslagets primære oppdrag: Å vinne fotballkamper. Og på dette nivået handler det da om hvordan energibruken skal håndteres. Nå er det bestemt at NFFs ledelse tar seg av politiske spørsmål.

Mennesker er forskjellige. Erling Braut Haaland må få svare slik han føler for. Vi krever ikke at han skal mene noe om verdens mest følsomme spørsmål. Men at han skoleres om sin egen hverdag kan bare være sunt.

Selvsagt kom det reaksjoner på seansen på sosiale medier der Amnesty blant annet tilbydde Braut Haaland en ytterligere innføring om Manchester Citys eiere. Og slik vil dette fortsette i en fotballindustri på avveier, men der Norge for første gang i historien har en målscorer som hele den fotballinteresserte verden vil ha en bit av.

Norge kvalifiserte seg ikke til VM i Qatar, og det var åpenbart like greit. Både for Norge og Erling Braut Haaland. Heller ikke Ståle Solbakken reiser dit, selv om det hadde vært relevante sportslige grunner til at han burde studert Norges motstandere i neste års EM-kvalifisering. De nasjonene får vi vite hvem blir 9. oktober.

Nå kan Norge vinne sin pulje i Nations League og rykke opp til øverste nivå hvis de to kampene mot Slovenia (lørdag) og Serbia (på Ullevaal tirsdag) går veien. For det fikser vel Erling Braut Haaland?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen