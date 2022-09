Fredag la regjeringen fram sine planer om strømstøtte til bedriftene. Mange var glade, men satt fortsatt igjen med en underliggende tanke om at den jævla strømmen skulle vi gjerne vært foruten. Strømregningene har ødelagt det gode navnet og ryktet til elektriske partikler i bevegelse. Begrepet er negativt ladet, selv om fysikere kan fortelle at det også omfatter positivt ladede partikler. Lys og varme er erstattet av lys og harme. Men de kan jo prøve å klare seg uten strøm, de som tør.

Under et strømbrudd kan vi bare sitte der i mørket. I hvert fall om vinteren. Noen tror kanskje at det ikke er så farlig om sommeren. Men: Jeg fikk se, for ikke å snakke om lukte, hvor viktig strømmen er den gangen jeg kom hjem fra sommerferie og merket at også strømmen hadde vært borte i ti dager. En fryseboks som sto der full av mat, uten strøm, i ti dager under en hetebølge, det skal jeg fortelle satte begrepet «hjemme best» i et tvilsomt lys. Jeg hadde forresten ikke lys i huset.

Strømmen har vært hos oss så lenge at vi ikke vet hvem som fant den opp. Noen tror kanskje det var Nikola Tesla, som ville finne på noe etternavnet hans kunne brukes til i framtida, eller Thomas Edison. Men det skjedde nok flere hundre år før deres tid, i en lang kjede av nye oppdagelser som gradvis gjorde verden mer opplyst. Strømmen var en forutsetning for at Edison kunne finne opp den praktiske glødelampen, som gjorde menneskene i stand til å oppleve lyset også i mørke tider.

En av mine barndomsvenner har fortalt om den timen religionslæreren, kristendomslæreren som det var den gangen, spurte elevene om hvilken historisk person de beundret mest. Dette var en lærer av den gamle skolen, så elevene torde ikke annet enn å svare Jesus, én etter én. Unntatt min venn, vi kan kalle ham Tor Øystein, som pekte på Thomas Alva Edison. Læreren gjorde det uttrykkelig klart at dette svaret var feil. Det skulle bare mangle. Jesus har nok fått langt flere til å se lyset. Men jeg vil jeg minne om at Edison også sto bak en oppfinnelse som skulle vise seg å være enda viktigere enn både lys og varme, nemlig fonografen, forløperen til grammofonen.

Det eneste som kan redde strømmens omdømme nå er å få den relansert som elektrisitet. Et ord som har fått en langt mer positiv klang i folks bevissthet, etter at det sakte, men sikkert ble allment akseptert at Bob Dylan begynte å spille på elektrisk gitar. En reklamekampanje til noen milliarder kroner, noen nye logoer, så tror jeg folk fort vil være villige til å betale langt mer for elektrisitet enn for strøm. Det skulle bare mangle. «Du er elektrisk/du gir meg støt når jeg tenker på deg», synger Marcus & Martinus. Hvis det ikke hadde vært for elektrisiteten hadde vi ikke engang visst hvordan det er å være forelsket.





