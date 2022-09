Festen er ikke over. Det kan komme kake igjen.

[ Bakgrunn: Rødgrønn jubel på fersk måling: – Det er interessant at flertallet har skiftet side ]

Denne uka er det ett år siden de rødgrønne partiene feide de borgerlige ut av regjeringskvartalene. 100 mandater var en brottsjø, en maktdemonstrasjon av folkets vilje. Norge ville ha en ny kurs.

Festen var rekordkort. Partileder Jonas Gahr Støres plan om trepartiregjering falt med høstløvet og siden har det vært skallebank. Ved valget 13. september i fjor hadde Arbeiderpartiet og Senterpartiet en samla oppslutning på 39,8 prosent. Fire av ti velgere. Ett år etter måles nå duoen til 27,8 prosent. Det har vært et vondt, vanvittig år. Krise har fulgt krise har fulgt krise.

Kanskje er det et uttrykk for at kriseforståelsen begynner å sive inn i befolkningen.

Men alle nedturer har en ende. Og midt i en svært betent energidebatt, snur det for Arbeiderpartiet på vår måling. Kanskje er det selve grunnfjellet som nå er avdekket og som partiet har støtt mot etter en sommer med målinger på under 20 prosent. Nå løfter Jonas Gahr Støre seg tilbake over denne glødende, vonde streken. 21,5 er stadig historisk svakt, men den synkende trenden er snudd.

Arbeiderpartiet framskyndet i august strømstøtta til forbrukerne og har avventet støtten til næringslivet. Evnen og viljen til å stå i stormen kan ha bidratt til å løfte regjeringspartiet opp fra bunnen. Partiet har tatt ansvar uten å ty til eller lovet raske løsninger. Støres menn og kvinner har bare lovet at det vil bli tøft, og sett framover. Kanskje er målingen et uttrykk for at kriseforståelsen begynner å sive inn i befolkningen. Det hjelper nok også at regjeringsinnbytteren, energiminister Terje Aasland, begynner å bli varm i trøya.

Også for regjeringsmakker Senterpartiet kan det se ut til at bunnen var nådd i august med 6,0 i oppslutning. Men 6,3 prosent av velgerne i ryggen i september, er ikke egnet for feiring. Partiet sliter tungt. Det er vanskeligere å rope ut når ansvaret er ens eget.

Rødt har hatt andre svar på strømkrisa enn Arbeiderpartiet, og opplever målingens største opptur. I en måling med små utslag, er det to trekk som er absolutte og som ikke kan bortforklares med feilmargin. Det er Frps tilbakegang og det er Rødts framgang. Venstrepartiets voldsomme byks er målingens mest interessante trekk. Moxnes’ parti har markert seg godt og EU-kritisk i strømdebatten. Frp har ikke nådd gjennom i strømmen, og kan ikke som Høyre nyte oppdrift ved å aktivt ikke gjøre noe. Erna Solbergs parti cruiser i marsjhøyde uten å bruke noen krefter.

Fire av fem partier på venstre side øker sin oppslutning etter sommeren. SV gjør sin beste måling siden januar, og får nok betalt for sine skatteutspill og utålmodige tydelighet på seinsommeren om at Stortinget måtte samles og enes om ny strømstøtte. Det er sterkt når man vet at parti-ener Audun Lysbakken har vært i pappaperm.

Nesten hver femte nordmann ville nå stemt på de to radikale partiene til venstre for Arbeiderpartiet. Rødt og SV har gått kraftig fram siden valget i fjor og sørger for et rødgrønt flertall.

For det femte hjulet på vogna, ser det mørkt ut. En akutt energikrise, som i praksis tilsidesetter alle hensyn til klima, har henvist Miljøpartiet De grønne til den politiske sidelinja. Partiet har fått mer oppmerksomhet for lederavgang enn politikk, og partiet virker nå stranda på 3 prosents oppslutning. Krigen i Ukraina og stor økonomisk uro har sendt partiets viktige klimabudskap langt bak i den nasjonale bevisstheten. Ny leder skal velges i november. Hen vil få en blytung, men svært viktig jobb med å reetablere partiet og få budskapet fram i rekka.

I begynnelsen av oktober lanseres statsbudsjettet. Det vil svi for alle. En historisk økonomisk opptur tar slutt på statsminister Jonas Gahr Støres vakt. Men hvis kriseforståelsen nå endelig har nådd et forvent folk, kan regjeringen håpe og tro at bunnen er nådd, og begynne å bygge tillit i befolkningen.

Festen er ikke over. Det kan komme kake igjen.

