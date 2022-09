(Ikke) ta det som en mann

I ukene etter danse-filmen til Finlands statsminister Sanna Marin, som skapte et lite helvete, var det flere som påpekte at reaksjonene kunne handle om kjønn. «Vi tror fortsatt på myten om den tåpelige kvinnen. Hun som umulig kan være i stand til å ta rasjonelle beslutninger, hvis hun viser et gram av livsbejaende glede», skrev kommentator i Nordlys Maja Sojtaric.

For enten du er dansende statsminister eller bare en ansatt på et kontor, kvinner har mindre spillerom til å være flere ting på en gang. Flink og dansende. Kompetent og følsom. Hyggelig og en god leder. Du dømmes hardere.

Jeg vet at historiene er mange. Problemet er bare at det gjør det hele ganske mye verre hvis du i tillegg til å være dame, skal være en dame som føler deg urettferdig behandla.

Da jeg fikk tittelen debattansvarlig i Dagsavisen, var jeg 23 år gammel og visste ikke helt hva det innebar. Da mener jeg ikke hva selve jobben besto av, det hadde jeg greit for meg, men at alle skulle forklare meg det. Hvor viktig det var, at jeg nå satt på makt. Det føltes litt som når du gir et lite barn ansvar for å kutte grønnsaker, og forteller dem at kniven er skarp – vær forsiktig.