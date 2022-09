EU-løsningen var kjærkommen

STOCKHOLM (Dagsavisen): Statsminister Magdalena Andersson fikk fredag en kjærkommen lissepasning fra EU. Den brukte hun for alt det den var verdt i partilederdebatten på SVT samme kveld. Andersson gikk langt i å love at EUs inngripen i energimarkedet vil halvere strømprisen i sør i EU-landet Sverige.

Søndag får vi vite om Andersson scorer godt nok blant svenske velgere. Den siste meningsmålingen viser dødt løp mellom blokkene. Sosialdemokraten Magdalena Andersson ligger imidlertid et hestehode foran utfordreren Ulf Kristersson fra høyrepartiet Moderaterna.

De rekordhøye strømprisene har ikke overraskende blitt en het politisk sak i innspurten på den svenske valgkampen. «Magdapriser», hevder opposisjonen og gir regjeringen skylden. «Putinpriser», svarer Magdalena Andersson.

EU-løsningen kom i grevens tid.

Statsministeren har lenge vært på defensiven i strømspørsmålet. Fra regjeringens side er det riktignok skissert flere løsninger, men noe konkret er ennå ikke på bordet. Opposisjonen, anført av Ulf Kristersson, står mer samlet om en strømprisordning. Og disse partiene lover ny kjernekraft.

Men fredag ble altså energiministrene i EU enige om et opplegg der det skal tas to grep for å senke strømprisene. Det ene går på å innføre et pristak på gass for å motvirke effekten av at Russland stenger gasseksporten. Det andre er å hindre at strømselskapene tjener astronomiske beløp på strømkrisen. Denne gevinsten skal i stedet tilbakeføres til husholdninger og bedrifter.

«I Sør-Sverige kan det handle om halverte elpriser», triumferte Magdalena Andersson. EU-løsningen kom i grevens tid for statsministeren, men heller ikke den er konkret. Det blir opp til velgerne om de stoler på Anderssons ord og tolkning. Mange vil nok stille seg tvilende.

Søndag går svenskene til valg. Da avgjøres det om Magdalena Andersson får tilstrekkelig ryggdekning til å fortsette som statsminister. Alternativet er at Ulf Kristersson danner en borgerlig regjering som må samarbeide med høyrepopulistene i Sverigedemokraterna.

SD-leder Jimmie Åkesson kommer uansett til å bli valgets store vinner. SD ligger nemlig an til å bli større enn Moderaterna og vil i tilfelle skrive svensk historie. Moderaterna går tilbake, mens Socialdemokraterna ventelig vil lande rundt valgresultatet for fire år siden. Magdalena Andersson har tatt igjen det tapte etter at hun ble statsminister i fjor høst.

Den ferske meningsmålingen fra Ipsos gir Magdalena Anderssons rødgrønne alternativ en hårfin ledelse. Hennes flokk får til sammen 50,0 prosent i denne målingen. Ulf Kristerssons gjeng må nøye seg med 48,2 prosent. Det er fire partier i hver blokk. På den ene siden står Socialdemokraterna, Vänsterpartiet (SVs søsterparti), Centerpartiet og Miljöpartiet. Opposisjonen utgjøres av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna og altså Sverigedemokraterna.

Det er spesielt interessant å merke seg at Liberalerna (tilsvarende norske Venstre) ligger farlig nær sperregrensen på 4 prosent. På Ipsos-målingen får Liberalerna skarve 4,2 prosent. Det er mange blant partiets medlemmer og sympatisører som sterkt misliker å gi SD innflytelse på politikken. Bakgrunnstallene i målingen viser at det nå er flere misnøyde L-velgere som søker til Centerpartiet i stedet.

Her ligger et stort spenningsmoment. Det vil bli skjebnesvangert for Ulf Kristersson dersom Liberalerna faller under sperregrensen. Da vinner i tilfelle Magdalena Andersson med klar margin.

