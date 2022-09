Washingtonsyndromet

Ifølge Det norske akademis ordbok kan «Stockholmsyndromet» defineres slik: «psykologisk tilstand som arter seg ved at et gissel eller en kidnappet person (eller et voldsoffer) utvikler sympati for og lojalitet overfor gisseltageren, kidnapperen (eller overgriperen)».

Netflix lanserte på forsommeren serien «Clark» om mannen som ble hovedperson i bankranet og gisseldramaet som ga navn til «Stockholmsyndromet». Clark Olofsson lurte hele Sverige til å elske ham til tross for hans forbrytelser, heter det i reklamen for TV-serien, og det er i aller høyeste grad et riktig innsalg.

Kristin Engmark ble holdt som gissel av Olofsson inne i banken på Norrmalmstorg i Stockholm i 1973. Jeg har sett TV-serien og ble sittende og google litt rundt «Stockholmsyndromet» da jeg nylig besøkte hotellet som nå ligger omtrent der bankdramaet utspilte seg for snart 50 år siden. Da fant jeg blant annet et intervju i ukebladet Femina med Kristin Engmark som ble holdt som gissel av Olofsson inne i banken. I intervjuet, som hadde tittelen «Kristin Enmark togs som gisslan – blev gravid med Clark Olofsson», fortalte hun at hun fortsatt anser gisseltakeren som en av de viktigste personene hun har hatt i livet sitt.

Det er vanskelig å fatte, tenkte jeg, men så tenkte jeg på at det egentlig er ganske mye som er vanskelig å fatte. Som for eksempel det som skjer politisk i en rekke land, men som kanskje har vært mest synlig fra USA: Idolisering av politiske kandidater som på den ene siden hevder å være forsvarere av demokratiet, men som i praksis har vist seg å angripe den samme institusjonen.

Senest denne uka viste Donald Trump hva han tenker å gjøre hvis han blir president igjen, ifølge Nettavisen. Ja, da vil han sette fri alle som er fengslet for angrepet på Capitol Hill. «Det kan jeg si deg, er at jeg vil se veldig, veldig positivt på det når det gjelder full benådning», uttalte Trump i et radiointervju.

Uttalelsen har naturlig nok sjokkert omtrent halve USA, men ikke dem som støtter Trump. Til tross for forsøket på å kidnappe den amerikanske republikken, er det likevel tilnærmet grenseløs sympati og lojalitet med den tidligere presidenten i det republikanske partiet og blant republikanske velgere. Kan det være at vi snakker om et «Washingtonsyndrom»?

