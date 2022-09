Et kraftmarked i endring

Det hjelper fint lite at markedet har tjent oss godt tidligere, for akkurat nå er det kraftmarkedet som er herre over oss: Med høye priser som setter folk og bedrifter i en vanskelig situasjon, og tvinger fram kostbare politiske tiltak.

Strømstøtteordningen til husholdningen er anslått å koste 65 milliarder kroner fram mot neste vår. Det tilsvarer størrelsen på nesten hele vei- og jernbanebudsjettet. Det er en tiltrengt ordning i en kritisk situasjon.

Det kan være lite empati å spore hos de andre landene for at de høye prisene er krevende for våre innbyggere og bedrifter også

Men vi er ikke en sjeikøkonomi som i lengden kan betale oss ut av kriser. Vi må bygge oss ut av dem. Det trengs en nasjonal plan for utbygging av kraft og strømnett, og for å bevare konkurransedyktigheten til norsk vannkraft fremover. Det trengs regler for norsk forsyningssikkerhet for å ha bedre beredskap mot framtidige kriser, som regjeringen jobber med.

Nylig sa også EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, at de vil ha en kriseintervensjon og en strukturell reform av strømmarkedet. Det har alt å si for langsiktig stabilitet i vår del av verden at vi klarer å finne løsninger i fellesskap. Det er solidarisk – men det er også egennyttig. Når Europa er tryggere, da er vi det også.

Med få dagers mellomrom har det kommet stadig nye signaler om aktuelle tiltak fra EU-kommisjonen. Nå er også et pristak på russisk gass for å kutte inntektene til Russland kommet på bordet.

Men vi må lese det som står med liten skrift nøye framover. Noen av forslagene som blir diskutert kan komme til å slå dårlig ut for Norge. Vi kan ikke være passivt avventende. Særlig må vi sikre konkurransedyktigheten til norsk vannkraft når ulike former for deling av kraftmarkedet blir diskutert.

Det som har skapt mest oppmerksomhet foreløpig er signaler fra ulike land om å vurdere en makspris på gass for å få prisene ned.

Men landene som har løftet makspris, som blant annet Spania og Portugal, har praktisert det som en subsidieordning slik at utgiftene ikke skal ramme husholdningene for hardt. Når de har spurt EU-kommisjonen om å få unntak for å subsidiere eksport av gass, slik at de bare betaler for deler av den innenlandske bruken, har de fått nei. I praksis betyr det at den iberiske halvøya subsidierer sin egen gasseksport, og dermed betaler deler av gassprisen til franskmenn som bruker den. Det innebærer betydelige kostnader, og er ikke bærekraftig på sikt.

Slike tiltak løser heller ikke det underliggende felleseuropeiske problemet: Mangelen på tilgang til kraft.

Like før helgen lekket også et såkalt «non-paper» fra EU-kommisjonen, som sendes ut for å teste medlemslandenes holdninger til mulige konklusjoner. Der advarte de mot en politisk bestemt makspris på strøm, blant annet fordi det kan svekke tilgangen til kraft. Den iberiske modellen er også utelukket i dette dokumentet, både fordi det vil være svært dyrt og innebære subsidiert strøm ut av EU til blant annet UK og Sveits – og vi må anta – Norge. Nå sikter de likevel mot et pristak på russisk gass, først og fremst som en del av et sanksjonsregime mot Russland, slik at vi ikke fortsetter å finansiere deres krigføring mot Ukraina.

Blant forslagene som blir diskutert er det presisert at en del av dem bare er ment å være kortvarige. Men i forbindelse med pandemien erfarte vi at ordninger som først er innført ofte kan være vanskelige å avvikle – og de kan få langsiktige konsekvenser.

Norge må bidra til at også de kortsiktige tiltakene har best mulig bæreevne fremover – og at de må danne fundamentet for en framtidig strukturell reform.

I forslagene fra EU-kommisjonen pekes det på muligheten for å sette et slags inntjeningstak for strøm fra energikilder med vesentlig lavere produksjonskostnader enn gass, kombinert med muligheten til å fordeler de disse inntektene på en mer sosialt rettferdig måte. Dette handler om at fornybar energi i mange tilfeller koster mindre å produsere, men drives med stor profitt nå på grunn av gassprisene. Det fremstår som en europeisk skatt på superprofitt, der inntektene skal brukes til omfordeling. Men det er uklart hva dette kan bety for investeringer i mer fornybar kraft. Trolig vil det komme an på hvor mye av inntektene som inndras, og hvilke andre reguleringer som iverksettes samtidig.

Hellas har løftet et forslag om å dele kraftmarkedet i to – ved å skille regulerbar og uregulerbar kraft. I den greske definisjon av regulerbar faller norsk, magasinbasert vannkraft, utenfor. Skulle et slikt forslag få gjennomslag vil det bety at vannkrafta vår får samme prisregulering som gass og annen fossil energi. Det vil være dramatisk for oss, og svekke konkurransedyktigheten til norsk industri vesentlig.

En deling i seg selv trenger ikke være uaktuelt. Men delingen bør i så fall gå langs spor som bidrar til lavere priser for norsk vannkraft, for eksempel ved å skille mellom fornybar og ikke-fornybar energi.

EU-kommisjonen er avvisende til forslaget fra Hellas. Likevel er det grunn til å ikke senke skuldrene helt: Italia, Frankrike og Spania har tidligere pekt på dette forslaget som godt. Tyskerne har ment at forslaget er verdt å diskutere. I tillegg vet vi at sett at EU-landene ikke uten videre ser de unike styrkene ved norsk vannkraft: Senest i mai i år måtte Utenriksdepartementet ta opp at de foreslåtte reglene for produksjon av grønt hydrogen slo urimelig ut for Norge. I praksis ville reglene utelukket bruken av eksisterende vannkraft til produksjon av hydrogen. Her kom EU oss i møte.

Vi er ikke med i EU. Som gassproduserende land tjener vi på høye gasspriser, og det kan være lite empati å spore hos de andre landene for at de høye prisene er krevende for våre innbyggere og bedrifter også. Men vi har likevel en stemme inn i debatten fordi vi har noe betydningsfullt å tilby gjennom gasseksporten vår: Normalt dekker vi inntil en fjerdedel av gassforbruket i Europa.

Nå er dette også en politisk valuta som kan bidra til at de varslede reformene i kraftmarkedet underbygger, og ikke svekker, framtida vår som et land med tilgang til mye ren energi til lavere priser.

