Må tvinge fram heltidsjobber

Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Innen varehandelen er små stillingsbrøker spesielt utbredt. Nesten halvparten av dem som jobber deltid i varehandelen ønsker å jobbe mer, viser en fersk rapport. 9.000 medlemmer i LO-forbundet Handel og kontor har deltatt i en undersøkelse i regi av Tankesmien Agenda. Resultatet er nedslående. 46 prosent av de spurte jobber ufrivillig deltid. Fire av fem blant disse er kvinner. Samlet sett forteller undersøkelsen at halvparten av de aktuelle kvinnene jobber deltid, mens 27 prosent av mennene er i denne kategorien.

Bladet HK-nytt har kikket nærmere på forholdene i klesbutikkjeden Zara. Kjedens butikk i Bogstadveien i Oslo er et beskrivende eksempel for den uverdige situasjonen som er utbredt i bransjen. Før sommeren sendte 20 deltidsansatte e-poster til butikksjefen og krevde større stillingsprosent. De som fikk svar, fikk avslag. Resten hørte ikke noe fra ledelsen. I august lyste klesbutikken derimot ut ti nye deltidsstillinger på tolv timer.

Arbeidsgivere må tvinges på plass.

Inditex, som eier Zara, svarer at selskapet følger norske lover og regler. Det bedyres at Zara «bestreber seg for å opprette så mange heltidsstillinger som arbeidsmengden og regelverket tillater». Ansatte med høyest ansiennitet vil bli foretrukket. Ifølge tariffavtalen mellom HK og Virke har deltidsansatte fortrinnsrett til å utvide sin arbeidstid når bedriften har behov for mer arbeidskraft.

Det er på sin plass å minne om at også arbeidsmiljøloven gir visse rettigheter. Loven sier at deltidsansatte som de siste tolv månedene jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid har rett til stilling tilvarende faktisk arbeidstid i denne perioden. Men dette er ikke godt nok. Loven må skjerpes ytterligere.

Det finnes dessverre en rekke eksempler på at arbeidsgivere bevisst satser på deltid framfor heltid. Da er det tilsynelatende lettere å sjonglere med arbeidstakerne for å få vaktplanene til å gå opp. Og overtidsbetaling blir mer sjelden en utgift.

Ufrivillig deltid er nedverdigende for arbeidstakerne som tvinges til en slik hverdag. Deltid gir naturlig nok en lav lønn som det er vanskelig å leve av. Og dette forplanter seg senere i en lav pensjon. I tillegg er ufrivillig deltid særdeles dårlig likestillingspolitikk.

Det bør være en menneskerett å kunne jobbe i hele og faste stillinger. Når arbeidsgivere ikke blir med på dette frivillig, må de tvinges på plass. Stortingsvalget ga landet en regjering som lover å prioritere et mer seriøst arbeidsliv. Ap/Sp-regjeringen har allerede foreslått å skjerpe arbeidsmiljøloven slik at arbeidsgivere må dokumentere behovet for deltidsansatte og drøfte dette med tillitsvalgte.

Arbeidsgivere bør skjønne at det er i deres egeninteresse å ha fornøyde ansatte. En stabil arbeidsstokk som trives, er en viktig forutsetning for å skape god butikk.

