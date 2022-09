Scenen er rigget, salen er fullsatt: Odins kamp

Vi er vant til at VIF-trener Dag-Eilev Fagermo snakker varmt om sine egne spillere. Thiago Holm er den beste spilleren han har trent. Men det spesielle med Odin er at han også selv er godt med på markedsføringen. Han vil spille sesongen ut i Vålerenga før han selges til en sum Vålerenga er fornøyd med. Klubben signerte ham da han var 15 år. Trønderguttens flotteste mål som VIF-spiller scoret han mot Rosenborg på Lerkenda. Tilfeldig!

Det store publikum har ikke opplevd denne teknikeren live ennå. Søndagens klassiker mot Lillestrøm på et utsolgt Intility blir hans første kamp fra start i disse oppgjørene. Han har tre kamper som innbytter. Han har endelig kommet inn i den rollen han var tiltenkt før sesongstart, men som skader la en hindring for. Vålerengas kraftige opptur har kommet i Odins første hele periode som sentral midtbanespiller.

Det er noe dedikert ved denne gutten. Han ble som sagt signert som 15-åring. Siden har navnet hans svirret som norsk fotballs største talent. Mellomnavnet Thiago tok han selv initiativ til å få godkjent, oppkalt etter hans idol Thiago Alcântara. Han har hele tiden hatt en plan.

Denne uka har TV2 påstått at han skal selges for 70 millioner kroner, opp 20 fra den summen Odin sjøl hadde satt. Men det har ingen hast. Vi tør minne om at han ennå ikke har debutert som A-landslagsspiller. Hvis den debuten skulle komme i løpet av høsten, kan prisen justeres etter det. Vi ser han gjerne som lagkamerat med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

Men søndagens oppdrag er å slå Lillestrøm. Og å prege den heftigste klubbkampen i norsk fotball dette året. Nå er scenen rigget og salen er fullsatt. For en gutt med ambisjoner kan det ikke bli bedre.

