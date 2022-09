Portrett fra et snart avsluttet arbeidsliv

Omtrent sånn tenkte jeg da det tidligere denne uka var min tur til å posere sammen med Dagsavisens selfiedronning Mimsy Møller. Hun kom hjem til meg for å levere det skriftlige beviset på at hun etter 38 år som fotograf i Dagsavisen, tidligere Arbeiderbladet, nå har lyst til å bli pensjonist.

Det startet med at vår snart 67-årige fotograf sendte en sms. Kunne jeg møte henne? Ja, på Teams, svarte jeg, og forklarte at jeg dessverre har gått ned med runde to av det hersens koronaviruset og derfor ikke er på kontoret. En halv time senere ringte hun. Er du hjemme? Jada, svarte jeg. Fra balkongen kunne jeg se henne stå og vinke nede i gata.

Jeg har aldri sagt opp en jobb før, så jeg ville gjøre det skikkelig. — Mimsy Møller

Jeg brøt opp fra hjemmekontoret og ruslet ut av blokka. Så sto vi der med trygg avstand, redaktør og fotograf. Hun ga meg konvolutten hun så gjerne ville overlevere personlig. Med oppsigelsen, den endelige bekreftelsen på at et langt og banebrytende arbeidsliv går mot slutten. «Jeg har aldri sagt opp en jobb før, så jeg ville gjøre det skikkelig», sa Mimsy. «Jeg tror jeg med sikkerhet kan si at jeg takker deg for innsatsen på vegne av veldig mange redaktører», sa jeg. Det var et rørende øyeblikk, og vi hadde nok begge en klump i halsen.

Mimsy er en kvinne som har satt spor etter seg i et mannsdominert yrke og en medarbeider som har etterlatt seg synligere bevis på sitt bidrag til bedriften enn de fleste andre. Fra 1984 til i dag har hun tatt flere bilder enn noen annen fotograf i Dagsavisens 138-årige avishistorie. Mimsys selvportretter med politikere, kunstnere og samfunnstopper ble en vegg på en fotoutstilling, og hennes karriere, som en av få kvinnelige pressefotografer, er blitt til forskning.

«Hvem er hovedperson på dobbeltportrettene du tar i dag, deg selv eller personen du står sammen med?», spurte vår kulturredaktør Mode Steinkjer i et intervju med Mimsy i 2016. «Ser man på kvantiteten i kraft av at jeg er med på alle bildene i serien, er det ingen tvil om hvem som er hovedperson. Men går man inn på hvert enkelt bilde er jeg ikke hovedpersonen. Thorvald Stoltenberg, forsvarsministeren eller Petter Stordalen er mye mer interessant enn Mimsy Møller. Folk er mye mer interessert i Ari Behn enn i meg», svarte hun.

På bildet som ble tatt av oss to, snart pensjonert fotograf og koronasyk redaktør, tidligere i uka, er det imidlertid Mimsy som er hovedperson enten hun innrømmer det eller ei. God fredag!

