Dirty dancing

Da Russland invaderte Ukraina i februar i år, satte det i gang internasjonale prosesser som til da hadde vært helt utenkelige. En av de største overraskelsene var at Finland og Sverige i løpet av kort tid bestemte seg for å søke medlemskap i NATO.

En rekordrask prosess er nå i sluttfasen, og de to landene blir tatt opp i alliansen. Det er historisk.

Vi er nødt til å bli mer kildekritiske, og flinkere til å kjenne igjen Putins og Russlands desinformasjonskampanjer når de dukker opp på høylys dag, rett foran øynene våre.

Vladimir Putin hadde håpet på vestlig splittelse og kaos, ikke samling og solidaritet. Finlands og Sveriges orientering mot Nato er grovt provoserende for Kreml, og flere talspersoner har kommet med kraftige advarsler. Reaksjonene har heller ikke uteblitt. Litt fakta om Finland: I midten av august krenket to russiske MiG-31-jagerfly det finske luftrommet. En ren provokasjon.

Da russiske turister som var sugne på en ferie i Europa til tross for restriksjonene, begynte å bruke flyplassen utenfor Helsingfors som springbrett, svarte Finland med visumnekt for russere. Omtrent samtidig ble aktivisten Petr Tropimov, som er bosatt i Finland, tiltalt av russiske myndigheter for ulovlige demonstrasjoner og bedt om å møte for en domstol i St. Petersburg.

Ingenting av dette ble internasjonale toppsaker. Men da en video av den finske statsministeren Sanna Marin ble lekket, skapte det overskrifter verden over. Videoen viser Marin mens hun danser på en fest.

Hvem som først lekket videoen, vet vi ikke. Men det hadde vært svært interessant å finne det ut. Før den nådde de redaktørstyrte mediene, skal videoen ha blitt spredd på nettfora knyttet til høyreekstreme grupperinger. Nynazister er pekt ut som de som satte i gang spinnet om at det kunne dreie seg om narkotikamisbruk, og det pekes på en pro-Putin konspirasjonsteoretiker som en viktig bidragsyter til å gi videoen ytterligere fart og spredning.

[ Volodymyr Zelenskyj: De ønsker denne krisen. De bare brenner gassen, slik de brenner folkene våre ]

Guy Verhofstadt, Belgias tidligere statsminister og nå leder av den liberale alliansen i EU-parlamentet, tvitret allerede 19. august: «Russian trolls and far-right populists will go after anything to bring our democracies to their knees … Don’t fall for it! Keep dancing @MarinSanna and keep fighting Putin!»

Russian trolls and far-right populists will go after anything to bring our democracies to their knees… Don’t fall for it !

Keep dancing @MarinSanna and keep fighting Putin !https://t.co/dNYmsXhhVb — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) August 19, 2022

Det var ikke så mange som hørte etter. I stedet har den ene stupide klikkagn-saken etter den andre dukket opp. Videoen og bilder fra den blir vist igjen og igjen, i alle tenkelige og utenkelige nettaviser. Og selvfølgelig kom det mer. Det gjør alltid det. Etter at Sanna Marin hadde tatt en narkotest (som senere viste seg å være negativ), dukket det plutselig opp et bilde av to toppløse kvinner som holdt opp et strategisk plassert Finland-skilt mens de tok en selfie på et toalett i statsministerboligen. Marin rykket ut og beklaget − igjen.

Putins sjanse til å vinne krigen i Ukraina er helt avhengig av at han lykkes i å spre polarisering, kaos, mistillit og splittelse i Vesten

Finland har utrolig nok vært i nærheten av en politisk skandale på grunn av denne ikke-saken. Sanna Marin har fått mye støtte, heldigvis, men enden på visa er uansett at hun nå er en mer polariserende og splittende offentlig figur enn hun var før. Dansevideoen har en undertekst: Hun er ung, hun er kul, hun er kvinne, men hun er litt for glad i å feste med kjendiser, ikke sant? Litt for mye glamour, litt for lite hardt arbeid, kanskje? De som begynte å spre denne videoen, visste nøyaktig hva de gjorde.

Dette kommer til å skje igjen. Derfor er vi som til sammen utgjør det økosystemet som går under navnet det offentlige ordskiftet, nødt til å bli mer kildekritiske, og flinkere til å kjenne igjen desinformasjonskampanjer når de dukker opp på høylys dag, rett foran øynene våre. Eksilukrainere i Norge rapporterer jevnlig om hvordan russisk propaganda havner i de aller største og mest velansette, seriøse norske mediene.

[ Lars West Johnsen: Sjøl dagdrømmer jeg om Espen Barth Eide som posterboy. ]

Putins sjanse til å vinne krigen i Ukraina er helt avhengig av at han lykkes i å spre polarisering, kaos, mistillit og splittelse i Vesten. Han har gjort det før, og til og med fått presidenten han ønsket seg i USA. Den ulykken er fortsatt en reell trussel mot det amerikanske demokratiet, og den ødela det nesten. I tillegg var Putin svær nære i å lykkes i forsøket på å splitte Nato.

I denne krigen er gassen et masseødeleggelsesvåpen i kampen mot sannheten, europeisk samhold og solidaritet med Ukraina. Mens sivile blir bakbundet og henrettet på gata i Ukraina, kvinner og barn bombes og drepes, og byer legges i grus, gambler Putin på at vi i Vesten har en langt lavere tålegrense før vi gir oss, og lar Ukraina i stikken. Energimangel og høye strømpriser skal få oss til å vende ryggen til hverandre, til lederne våre og til andre europeiske land.

Les flere kommentarer fra Hege Ulstein

Vi skal selvfølgelig ha en åpen, demokratisk debatt, der kritikk av myndighetene inngår som en viktig del av det offentlige ordskiftet. Også kritikk av hvordan regjeringen håndterer eller ikke håndterer de krisene den og vi møter.

Selv om vi ikke kjenner hele historien om Sanna Marin og dansevideoen, kan den fungere som en viktig påminnelse om at russiske interesser er villige til å gjøre det de kan, små og store ting, for å svekke og splitte oss. Vi må rett og slett bli flinkere til å se propaganda og desinformasjon når det dukker opp. I alle tilfelle kan vi med fordel bruke mindre tid på useriøse ikke-saker og mer tid på viktig informasjon. Og dessverre må vi venne oss til tanken på at det er krig i Europa nå.

Det er fælt. Det er grusomt. Det skaper usikkerhet, redsel, økonomisk uvær og ressursmangel, også for oss. Ansvaret for alt dette ligger hos Vladimir Putin. Ikke glem det.

[ Sjokkerte russere har fått servert en solid dose virkelighet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen