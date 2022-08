Blodig alvor i kampen om fotballklubbenes sjel

Helt siden Glazer-familien startet sitt oppkjøp av Manchester United i 2003 har fansen protestert kraftig. Da oppkjøpet var fullført på sommeren i 2005 ble Glazer-familien pepet ut på hver eneste hjemmekamp, og møtt med grønne og gule skjerf som symboliserer fargene til Newton Heath, som klubben het før den endret navn til Manchester United i 1902.

Forrige sesong ble kampen mot Liverpool på Old Trafford utsatt ett døgn på grunn av kraftige protester, og fans som stormet banen slik at det ble umulig å spille. Da lagene møttes igjen denne sesongen i tredje serierunde var det også kraftige protester utenfor Old Trafford, men denne gang gikk det litt roligere for seg, noe som gjorde at kampen kunne spilles.

[ «Supporterne har fått ferten av blod og kommer ikke til å gi seg før eierne er drevet ut» ]

At Glazer-familien ikke er spesielt høyt verdsatt i Manchester er ingen underdrivelse, da familien har pådratt klubben 500 millioner pund i gjeld og fra 2016-2021 har tatt ut nærmere 1,4 milliarder kroner i utbytte. Det kommer i tillegg til rentene klubben har betalt for lånet Glazer-familien tok for å kjøpe opp klubben, som The Athletic skriver nå har akkumulert seg til å bli 3,22 milliarder kroner. Det uten å spytte inn en eneste krone i klubben, utover å tillate klubben å bruke prosenter av det den selv generer i inntekter, som fortsatt er i verdenstoppen.

Undertegnede var tilstede da United-supporterne sang om at «Joel’s gonna die» og «Malcolm’s in a box» myntet på Joel Glazer som er den mest aktive av Glazer-familien og faren Malcolm som døde tilbake i 2014. «Do we kill him, I don’t know. Cutting him up from head to toe, all I know is Joel’s gonna die» gikk taktfast gjennom hele ettermiddagen utenfor stadion, og det kan jo tenkes at det blir en stund til vi ser noe fra Glazer-familien på kamp igjen i Manchester.

Supporterprotester utenfor Old Trafford Nok en gang protesterte Manchester United-fansen mot sine egne eiere, Glazer-familien, foran kampen mot Liverpool.

For en hardt prøvet supportergjeng fra den røde siden av Manchester ble kampen en opptur, da Erik ten Hags dristige valg om å sette både lagkaptein Harry Maguire og superstjerne Cristiano Ronaldo på benken lyktes og United slo erkerivalene fra Merseyside 2-1. Kampen fortalte kanskje ikke så mye om måten ten Hag vil at United skal spille på, men det forteller mer om at nederlenderen klarer å være pragmatisk og endre spillesystemet sitt for å få mer ut av mannskapet sitt enn det han har gjort i åpningskampene.

[ Dette blir ten Hags største utfordringer ]

Null poeng på de to første kampene mot Brighton og Brentford var langt under pari, og spesielt prestasjonen borte mot Brentford var skremmende. Lørdag er det ny bortekamp, mot Southampton, der vi får se hvor mye United-mannskapet har lært av Liverpool-seieren og om innsatsen, løpsviljen og energien fortsatt er tilstede slik den ikke har vært i årets to første kamper blant Manchester Uniteds spillere.

Manchester United slo Liverpool da erkerivalene møttes til derby tredje serierunde. (Pål Karstensen)

Gjennom de to siste ukene har jeg reist på kryss av tvers av England for å se åtte forskjellige fotballkamper i de to øverste divisjonene, og det har gitt meg nyfunnen respekt for den britiske fansen. Ikke bare blir billettene dyrere, men det å komme seg på kamp blir stadig dyrere og vanskeligere. Denne sommeren og høsten har britiske fans, og alle andre tilreisende, blitt rammet av togstreik, tubestreik i London, syndeflod og hetebølger. Men likevel er stadionene fortsatt fulle over det ganske land.

Det krever en helt spesiell dedikasjon når togene står, og du må ta buss dagen før for å komme fram til byen der laget ditt spiller, og være borte halvannen dag for å se én enkelt kamp over 90 minutter. Når det blir normen og ikke unntaket, er det lett å forstå frustrasjonen til fansen som reiser på kryss og tvers av landet for å følge lagene sine i tykt og tynt.

[ Hva skjer når leverandøren av et produkt inngår en avtale med produktets største stjerne? ]

Det å reise på fotballtur i England, som jeg gjorde med åtte kamper på ti dager, er en fantastisk mulighet til å bli kjent med nye byer og nye mennesker i England. Det er virkelig en storslått opplevelse, og det å oppleve fotballkultur på så vidt forskjellige arenaer som Kenilworth Road der det ikke er plass til beina fordi seteradene er så tett inntil hverandre og Tottenhams nye stadion til ti milliarder kroner er som natt og dag. Men supporterne er de samme, og dyrker en fotballkultur som er fantastisk å være en del av.

Tottenhams praktfulle nye stadion øverst, med Lutons Kenilworth Road nederst. (Pål Karstensen)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen