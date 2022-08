Når jeg googler «åpner opp om», ser det ut til at folk særlig åpner opp i Se & Hør. Vanlige Se & Hør-titler er gjerne: «Linda Medalen: - Åpner opp om samlivsbruddet», eller: «Prinsesse Madeleine: - Åpner opp: - 40 føles deilig». Eller: «Nora Haukland: Åpner opp om vennskapet» (med Sophie Elise).

Folk åpner også opp i TV2: «Åpner opp om «ekle» opplevelser: – Skummelt». (Norske langrennsprofiler forteller om flere ubehagelige hendelser på rulleski). En annen langsrennsprofil, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, gjør det i Aftenposten: «Åpner opp om kjærlighetslivet: – Burde ha ropt det ut». Det åpnes også mye opp i VG: «Åpner opp om skjult lidelse: – Stor hemmelighet». Der refereres det til et intervju med The Hollywood Reporter, der en Amy Schumer «forteller åpenhjertig om diagnosen hvor hun i flere år var avhengig av å dra ut sitt eget hår».

Altså, for meg må alle disse folkene «åpne opp» så mye de bare vil. Det er ikke det jeg åpner opp om nå. Jeg åpner opp om mine språklige motforestillinger. Jeg liker rett og slett ikke selve uttrykket, «å åpne opp». For meg er dette et ganske nytt uttrykk som ikke klinger godt. Jeg har ikke funnet ut hvem som først begynte å åpne opp, men for meg er det bare ikke godt norsk språk. For heter det ikke: «Å åpne seg», da, ikke «åpne opp om»? En av språknerdene på desken visste heller ikke, men slo fast en ting: Det har blitt et helt forslitt uttrykk. Og: Når folk åpner opp, så handler det stort sett bare om elendighet. Det er sorg og sykdommer, samlivsbrudd og «ekle opplevelser». Det er få som åpner opp om at de er relativt fornøyde og at livet slett ikke er så verst.

Litt i slekt med den tabloide «åpne opp»-sjargongen er trenden med at kjente folk har «en trist beskjed». Som i Se & Hør: «Trine Rein og Lars Monsen: Deler trist beskjed. Kjendisparet i sorg». Eller på nettstedet Onlinenytt: «Emilie Voe Nereng deler trist beskjed: «Dette er vanskelig». Du får selvsagt ikke vite hva denne triste beskjeden går ut på uten å klikke på saken først. Gjør du det, får du vite at to av Trine Rein og Lars Monsens dyr nettopp døde (en hund og en katt), mens Nereng har opplevd brudd med samboeren. Jeg er enig i at dette er trist, men det er også veldig irriterende at disse nettstedene gjør seg så kostbare og sier: «Kom, så skal jeg fortelle deg en hemmelighet! Men først må du klikke så vi får trafikk».

Det er vel bare et tidsspørsmål før denne sjargongen smitter over på det vanlige nyhetsspråket. Kanskje får vi snart titler som: «Finansministeren åpner opp om statsbudsjettet». Eller: «Vedum: Deler trist beskjed om statsbudsjettet». Når du da klikker, viser det seg at finansministerens «triste beskjed» er: «Nå må vi alle stramme kraftig inn, for nå er helvete løs».

