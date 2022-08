Comeback for en matchvinner med autoritet

INTILITY ARENA (Dagsavisen: To store profiler er tilbake i Eliteserien, begge har vært i Vålerena før. Begge spilte for et større publikum da lagets hjemmebane het Ullevaal stadion.

Det ble drømmekvelden for Stefan Strandberg, det ble større frustrasjon for Torgeir Børven. Han trenger mer tid. Men begge er med på det som akkurat nå ser ut som et vinnerprosjekt. Seks seire og en uavgjort på de sju siste er den rå kontrasten til hvordan forsommeren så ut.

Det de kommer tilbake til er en mindre arena med et kunstig gress. Og nye lagkamerater. Og ny trener. Med andre ord: En ny tid. Men mange av de samme supporterne. Som kunne begynne å synge Stefan Strandberg da den sene scoringen hans også ble den eneste.

De ble ikke tatt imot av noen nye massive tifoer, noe som kanskje har mer å gjøre med kapasiteten i Klanen. Ropene var litt høyere da navnene deres ble lest opp. Men de glir inn i det store kollektivet Vålerenga.

Stefan Strandberg var 22 år da han forlot Vålerenga for ti år siden etter å ha vært med i prosjektet til Martin Andresen som toppet seg med seriesølv i 2010. Siden har han hatt en internasjonal karriere og har gjort et imponerende comeback på landslaget.

Torgeir Børven hadde en kort tid her, men ble jo siden tatt hånd om av Dag-Eilev Fagermo i Odd. Og sistnevnte er jo hovedgrunnen til at han er her nå. Han hadde en del valgmuligheter.

Hvordan de klarte seg?

Stefan Strandberg gikk rett inn i laget med den største selvfølgelighet. Det oser jo autoritet og ro av sørlendingen. Her har Vålerenga hentet det som var primærønsket: En sjef i laget. Vi noterte bare en ganske grov feilpasning tolv minutter før slutt. Men situasjonen ble rettet opp. Og da han headet inn seiersmålet, som mange ikke oppfattet var inne umiddelbart, og som ble diskutert, ble det signaturen på denne kampen.

Torgeir Børven var det større tvil om. Burde han danke ut Henrik Udahl, som har hatt sterkt stigende kurve i VIF? Og scoret i de to siste kampene. – Jeg må ta ut det laget jeg mener er best, sa Dag-Eilev Fagermo til oss etter uttaket. Men han var enig i at det var svært gode argumenter for Udahl også.

Det ble med en omgang for Torgeir Børven, som aldri kom inn i flyten. Og hadde en sterk utfordrer i den franske Tromsø-stopperen Christophe Psyche. Vi savnet også press-spillet Henrik Udahl har vist fram. Udahl viste hva vi mener etter pause da han stadig stresset keeper med sine aggressive løp. I så måte ble det en skuffende hjemmedebut for Børven, som uansett har kapasitet til å vokse seg inn i dette laget.

Vålerengas to neste oppgaver er Vking i Stavanger og Lillestrøm på Intility. Mange i VIF-miljøet snakker varmt om den siste allerede. Stefan Strandberg har aldri tapt for LSK, men har lært seg den kjedelige, men riktige leksa: En kamp om gangen. Det er hvordan de skal slå Viking neste uke vil handle om.

Comebacket hans var så overbevisende som det kunne bli. Det er ikke hans primæroppgave å score mål, men kraften hans i boksen ble helt avgjørende denne kvelden. Mål som bonus i comebacket ti år etter. Velkommen tilbake, Stefan Strandberg!

KAMPFAKTA

Vålerenga – Tromsø 1-0 (0-0)

Intility Arena: 7784 tilskuere.

Mål: 1-0 Stefan Strandberg (80).

Dommer: Christian Moen, Løvenstad.

Gult kort: Amor Layouni, Vålerenga, Niklas Vesterlund, Sakarias Opsahl, Kent-Are Antonsen, Jostein Gundersen, Tromsø.

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Jonatan Tollås Nation, Stefan Strandberg, Leonard Zuta – Henrik Bjørdal (Fredrik Oldrup Jensen fra 81.), Odin Thiago Holm, Petter Strand (Jacob Dicko Eng fra 68.) – Amor Layouni (Tobias Christensen fra 36.), Torgeir Børven (Henrik Udahl fra 45.), Osame Sahraoui.

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Jostein Gundersen, Christophe Psyché (Casper Øyvann fra 83.), Kent-Are Antonsen (Anders Jenssen fra 61.) – Niklas Vesterlund, Lasse Nilsen (Warren Kamanzi fra 83.) – Sakarias Opsahl, Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano – August Mikkelsen (Felix Winther fra 70.), Jasse Tuominen (Lasse Nordås fra 61.).

Eliteserien menn søndag, 19. runde:

Haugesund – Molde 0-1, Lillestrøm – Sandefjord 3-0, Strømsgodset – Jerv 6-0, Vålerenga – Tromsø 1-0.

Senere kampstart: Rosenborg – Aalesund (20.00).

Spilt lørdag: Bodø/Glimt – HamKam 2-2 , Odd – Sarpsborg 1-0 .

