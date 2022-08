Prisen for toppen

ARENDAL (Dagsavisen): Hensyn til familien, er en mye brukt floskel når ledere gir seg og ikke vil gå inn på de reelle årsakene. Men det er liten grunn til ikke å tro på en gråtkvalt Une Bastholm da hun på pressekonferanse i Arendal annonserte sin umiddelbare avgang som leder for Miljøpartiet de grønne.

Valgnederlaget kan umulig ha hjulpet på energien og motivasjonen.

Hun ble for strukket, sa Bastholm. Mellom jobben som partileder og mamma. Hun hadde verken tid eller energi til å fortsette. Hun manglet overskudd til toppjobben og gir seg nå. Før det går utover familien og egen helse, som hun sa. Følelsen av ikke å strekke til er sykeliggjørende og farlig over tid.

Et lite halvår før valget i fjor ble Une Bastholm mamma for andre gang. Det betydde permisjon før og etter valget i september 2021. Valget ble en katastrofe for partiet.

[ Vi kan selvsagt leve med høye strømpriser. Men trolig som et ganske annet land enn vi kjenner i dag. ]

1700 stemmer i manko utgjorde forskjellen på en kraftfull stortingsgruppe som kunne stå på vippen med grønne krav, og det som ble fasit: Tre representanter. Og uten politisk innflytelse. Svært gode prognoser om et kraftfullt MDG i klimaopposisjon imploderte.

Valgnederlaget banket naturlig nok lufta ut av dem. Da det nye Stortinget åpnet i høst med tre innrullerte fra MDG, var Lan Marie Berg sjukmeldt, Bastholm i mammaperm og Hansson var på ferie.

Valgnederlaget kan umulig ha hjulpet på energien og motivasjonen. Det er lettere å løpe langt når man vinner. Nå orker ikke Bastholm å løpe mer. Nå skal hun være mer mamma og fortsette den grønne kampen som stortingsrepresentant for Akershus. I minst tre år til.

[ Er det så mye nytt siden forrige Ytringsfrihetskommisjon, da? Bare hele internettet. Bare hele livet. ]

Bastholms historie gjør stort inntrykk. Uansett jobb og posisjon er ansvar for to små barn krevende. Det vet alle som har prøvd. Bastholms valg forteller om trykk, krav og forventning på toppen av politikken som altså ikke lar seg kombinere med å leve et sunt og forsvarlig familieliv. Der er vi i dag. Og dette må tvinge fram refleksjon i det politiske miljøet og i mediene. Bastholm ga full honnør til de øvrige i partiets ledergruppe og til stortingsgruppa for å ha bidratt alt de har kunnet for å avlaste henne. Men krysspresset ble for stort.

Tilbake står Arild Hermstad med ansvaret. Han går neste uke inn i en stedfortrederrolle før partiet får valgt ny leder på et ekstraordinært landsmøte. Han vil tilsynelatende ikke møte motstand. Verken Berg eller partinestor Hansson vil utfordre ham. Begge sa onsdag at de ikke var kandidater.

Så seint som i mai ble Bastholm gjenvalgt som partiets leder for to år. En sommer med tid til å kjenne etter, må ha gjort utslaget for partilederen. En sommer der hun med familien har fått kjenne på prisen for toppen. Den var ikke lenger verdt å betale.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen