En regjering på defensiven

Regjeringen blir presset fra skanse til skanse. Nå må Stortinget avbryte ferien for å vedta et forbedret opplegg for strømstøtte. Dette var ikke regjeringens plan. Det ekstraordinære stortingsmøtet er presset fram av opposisjonen.

Ap/Sp-regjeringen er jo i mindretall. Det har statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum smertelig fått merke. I sak etter sak. Regjeringen har en kraftfull opposisjon til venstre og høyre for seg. Da blir det ekstra utfordrende når begge fløyene finner sammen.

Høyre-leder Erna Solberg ser seg naturlig nok tjent med at regjeringen blir en hakkekylling. Resultatet ser vi på meningsmålingene. Høyre har styrket seg betydelig siden valget i fjor høst. Senterpartiet er nesten halvert, og Arbeiderpartiet har mistet velgere i hopetall.

Strømsjokket har ført til politisk kortslutning.

Den politiske venstresiden sikret seg et solid flertall på Stortinget ved valget i fjor høst. Slik sett burde det egentlig være en grei sak for Jonas Gahr Støre å regjere. 100 av 169 folkevalgte vil ha en ny kurs. Ap, Sp og SV har flertall alene. Men SV hoppet dessverre av regjeringsforhandlingene, og vi fikk dermed en mindretallsregjering av Ap og Sp. Samtidig er regjeringen bundet til å gjøre opp budsjettene med SV. Og denne nøkkelposisjonen utnytter SV maksimalt til å skumme fløte. Prisen for det upopulære må regjeringen betale.

I fjor høst var regjeringen så passiv at det var SV som fikk æren av å gjeninnføre feriepenger til arbeidsledige og brillestøtte til barn. Hjertesaker som Ap frontet i valgkampen, men ikke prioriterte i statsbudsjettet. Med SVs hjelp fant man pengene. Dette burde Ap/Sp-regjeringen klart for egen maskin. Også i spørsmålet om innføring av lønnsstøtte under pandemien slepte regjeringen beina etter seg. Lista over eksempler er lang.

På denne bakgrunn hadde det vært bra å ha en flertallsregjering av Ap, Sp og SV. Da kunne regjeringen fått arbeidsro til å gjøre ting grundig, trekke opp de lange linjene og være sikret flertall. Det er imidlertid på sin plass å minne om historien. I moderne tid har det vært flere mindretallsregjeringer enn regjeringer med flertall bak seg. Ap/Sp-regjeringens svake parlamentariske grunnlag er altså mer regelen enn unntaket.

Støre og Vedum måtte skjønne at regjeringen nok en gang ville komme på hælene. Regjeringen har alle muligheter til å være på offensiven. Den politiske plattformen er god, og regjeringen har et stort embetsverk å spille på. Men den politiske fingerspissfølelsen og strategiske evnen er for dårlig.

Det etterlatte inntrykket er at regjeringen er en bremsekloss for en politikk den egentlig er for. Velgere har grunn til å være skuffet. Strømsjokket har ført til politisk kortslutning. Regjeringen trenger en solid jordledning.

