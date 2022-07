Kongen av giftige menn

Kvinner er elendige bilførere. Arrangerte ekteskap burde gjeninnføres. Donald Trump er en største av alle. Hvis du ikke snakker om penger er det fordi du ikke har dem. Kvinner har deler an ansvaret for en voldtekt. Voksne menn spiser ikke sushi.

Dette er bare noen av de svært mange spektakulære uttalelsene som Andrew Tate aggressivt og høylytt serverer sine millioner av fans via TikTok, Instagram, YouTube eller Twitch. Nesten alltid med solbriller på og skjorten av. I et privatfly, på en yacht, i et studio, på en luksuriøs restaurant. Og med sigar til frokost. Det er bare pyser som spiser mat før «jobben er gjort».

[ Magnus Forsberg: Hurra for skuffelsene! ]

I dag er det flere som googler «Andrew Tate» enn «Kim Kardashian» eller «Jo Biden». Internett skaper innimellom globale fenomener, og i 2022 er det en selverklært alfahann som skal lede deg ut at matrisen av global politikk, gjøre deg rik, gi deg arbeidsetikk og skaffe deg damer for 50 dollar i måneden. Tate er i dag søkkrik, og denne delen av historien er sann: Han har gjort det selv, for han kom fra fattige kår. Men som vi snart skal se, etter hans egen metode: Med alle mulige midler tilgjengelige.

Internett skaper innimellom globale fenomener, og i 2022 er det en selverklært alfa-hann som skal lede deg ut at matrisen av global poltikk, gjøre deg rik, gi deg arbeidsetikk og skaffe deg damer for 50 dollar i måneden.

Det kan være fristende å le av hans karikerte «greed is good»-budskap, og pompøse persona som balanserer hårfint mot å bli sin egen karikatur. Men med fem milliarder klikk på TikTok, ikke fordi han deler selv, men fordi fans deler han og deler han videre, da er vi tvunget til å gi han oppmerksomhet.

For det mange, også blant våre egne unge gutter og menn, som synes Tate er Mannen over alle menn. Som dras inn i et univers der man glamoriserer vold, som har en åpen sexistisk agenda, som flasher penger og rikdom som de eneste lykke, og som hamrer løs budskap om at bare du lider nok, er sint nok, tåler nok press, bruker alle midler som finnes, og er mann nok, så vil du få det «universet mener du fortjener».

[ Dagsavisen mener: Prisene må holdes i sjakk. ]

Det Andrew Tate herjer internett med for tiden er et farlig budskap av reaksjonært tankegods i et epoke hvor dette allerede er på mote, også i den virkelige politikken. Ingenting som skjer på internett skjer der alene, men henger sammen med og påvirker samfunnet utenfor. Tates inntredens i våre gutters iPhoner flere ganger om dagen, kan ikke skje uten at vi blander oss inn og forstår. Da må vi under overflaten av drøye uttalelser og algoritmene han bevisst seiler på når kan skaper konflikt og kontrovers, og finne ut hvem dette mennesket egentlig er og hva hans egentlige agenda er.

I motsetning til andre kontroversielle aktører på sosiale medier er ikke Tate åpenbart politisk, selv om et hardcore kapitalistisk budskap selvsagt også er det.

I motsetning til andre kontroversielle aktører på sosiale medier er ikke Tate åpenbart politisk, selv om et hardcore kapitalistisk budskap selvsagt også er det. Men – Tate poserer ikke bare i bar overkropp og med sigar, han poserer også flittig sammen med Donald Trumps MAGA-allierte, og sammen med kommentatorer og personligheter på ytre høyre fløy, som Infowars Paul Joseph Watkins og Alex Jones. Det kan være på tide og plassere hans og budskapet hans der det faktisk hører hjemme, så får folk velge selv om de vil ha denne pakken og politikken det er.

Vi andre får kjempe imot.

[ Hadia Tajik: Tidsvinduet som kan glippe. ]

Emory Andrew Tate, som 36-åringen heter, vokste opp med lillebror Tristan i USA med hvit mor og svart far, der faren var en briljant sjakkspiller som konkurrerte med de aller beste i verden. Sjakkverdenen lurer fremdeles på hvor han ble av, men han ble av i jakten på inntekt, da sjakk ikke var noe denne enslige svarte spilleren i miljøet kunne leve av. Faren lærte Andrew og Tristan sjakk, og at livet var som sjakk: Alltid tenk på neste trekk. Da Andrew var 11 skilte foreldrene seg og moren tok med guttene til en kommunal leilighet i Luton, Storbritannia. Andrew gjorde i 20-årene stor karriere innen MMA og kickboksing, der han ble verdensmester.

Neste trekk for begge brødrene var å bli deltakere i ulike realityserier, som alltid var på jakt etter eplekjekke, småkontroversielle deltakere og brødrene Tate var perfekt casting. I 2016 ble Andrew kjendis etter å ha blitt kastet ut av Big Brother-huset i England, da det dukket opp en video av han som pisker en kvinne og kaller henne hore. Begge hevdet etterpå videoen var en spøk.

Tristan og Andrew bestemmer seg for å bli rike, og setter i gang en business som går ut på å rekruttere lettkledde jenter til å spille inn tårevåte, men falske historier, for betalende menn. På et tidspunkt skal brødrene ha hatt fire kjærester hver i arbeid, på det meste 75 kvinner til sammen.

Tristan og Andrew bestemmer seg for å bli rike, og setter i gang en business som går ut på å rekruttere lettkledde jenter til å spille inn tårevåte, men falske historier, for betalende menn.

Brødrene har selv innrømmet at businessen er tøv og fanteri, men at ingen kan stanse dem og at de heller ikke har dårlig samvittighet for kundene, der noen har mistet arv, hjem eller satt seg i stor gjeld for å hjelpe de stakkars kvinnene, mens de i virkeligheten har bidratt til Tate-brødrenes luksusliv.

Andrew har de siste årene bodd i Romania. I en video på YouTube, har Tate sagt at 40 prosent av grunnen til at han flyttet til Romania delvis er på grunn av #metoo-bevegelsen, og fordi: Jeg er ingen voldtektsmann men jeg liker å leve fritt.

I april raidet rumensk politi Andrews hus etter tips fra den amerikanske ambassaden om at en amerikansk kvinne ble holdt der mot sin vilje. Han er nå under etterforskning for menneskehandel og voldtekt, men går fri mens den pågår.

I Romania drev brødrene også kasinoer som måtte stenge under pandemien, så i stedet åpnet Andrew det såkalte «Hustlers University» på nett, der man for 50 dollar måneden kan lære å bli rik i en fei. I dag har han 110 00 «studenter», som tjener penger på blant annet å dele klipp av Tate på sosiale medier og rekruttere nye studenter, og med dette har det kommer anklager om at hele «universitet» mer eller mindre er et pyramidespill.

[ Kjell Werner: Guttene må skjerpe seg. ]

Ingen av oss lever de livene vi presenterer på sosiale medier. Ikke mennesket Andrew Tate heller. Det triste er derfor dobbelt: Både at han later som han til enhver tid er alt og har alt, og at noen av våre unge menn tror det og vil ha det samme. Flere kommentatorer mener nå han er blant de aller farligste influenserne på gutter og menn.

Det nifse er at budskapet hans er repeterende hardt, iskaldt, brutalt, menneskefiendtlig og blottet for empati, nestekjærlighet, varme og fellesskap.

Det nifse er at budskapet hans er repeterende hardt, iskaldt, brutalt, menneskefiendtlig og blottet for empati, nestekjærlighet, varme og fellesskap.

Folk vil være en del av noe større enn dem selv. Sosiale medier tilbyr fellesskap, inkludert det som skapes rundt Tates «sannheter» om livet og luksus. Internett er både flomlyset og scenen. Reaksjoner, delinger og klikk er økonomien du lever av, og Andrew Tate lever økonomisk godt på å gå viralt ved å være kontroversiell, men dette er ikke den type kontrær gøy man bør le lett av.

Ta en prat med en tenåring nær deg.









Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen