En historisk ydmykelse som savner sidestykke i norsk landslagshistorie

Norge var i lang tid overlegent best i duellene med England, men i takt med at kvinnefotballen har utviklet seg og den engelske ligaen har blitt den dominerende kraften på damesiden minus et par superklubber i Frankrike og Spania, så har også England tatt over på den internasjonale scenen. Norge har riktignok vunnet de to siste kampene, begge vennskapskamper, men dagens oppgjør var også en test på hvor langt Norge har kommet siden forrige gang lagene møttes i et mesterskap. Ikke spesielt langt, skulle det vise seg.

Det skjedde i VM 2019, der England var overlegent best og vant komfortabelt med 3-0. Siden har begge lagene tatt store steg fremover, der England går inn i mesterskapet som den kanskje største favoritten. Etter gjennombruddet i 2009-EM, der England tapte finalen for Tyskland, har det blitt tredjeplass i 2015 (VM), og to tapte semifinaler i 2017 (EM) og 2019 (VM). Begge gangene mot laget som vant mesterskapet.

Englands største tap noensinne kom mot nettopp Norge, tilbake i juni 2000 på Melløs. Da ble det 8-0, og det var ingen i sine villeste fantasier som trodde at det omvendte resultatet skulle komme i dagens kamp. 7-0 tapte Norge for Nederland for ett år siden, og det var det styggeste tapet i Norges landslagshistorie. Fram til England knuste den rekorden i dag, og samtidig fulgte opp med å score flest mål i en EM-kamp noensinne.

[ Graham Hansen lever godt med at England er favoritt ]

Før mesterskapet har England hentet inn Sarina Wiegman, som har vunnet EM for Nederland, nettopp for å vinne EM på hjemmebane. For Norges del var det snakk om medalje, og da ble det offensive trukket fram. Det defensive har vært Norges akkileshel de siste årene, og mot god motstand som spiller rask kombinasjonsfotball har Norge kollapset tidligere. Men aldri så ille som i den første omgangen mot England.

Allerede før det var spilt ti minutter fikk England straffe, da Ellen White vendte vekk Maria Thorisdottir som havnet på feil side av den engelske superspissen. White gikk voldsomt enkelt ned, og lurte dommeren til å få straffe, som lagvenninne Georgia Stanway satte kontant inn bak Guro Pettersen. Dermed fikk Norge en verst tenkelig start også på dette oppgjøret, som de gjorde i kvartfinalen i 2019.

Den gang scoret Jill Scott allerede etter tre minutter, og etter det var Norge egentlig aldri med kampen. Slik var det dessverre også denne gang, da England fikk sitt neste mål kort tid etter. Denne gang etter at Beth Mead utnyttet det enorme rommet som Julie Blakstad ga fra seg på venstresiden. Dermed var det å spassere inn i boksen, og foran mål var det to engelske spillere som fikk stå helt alene foran mål.

[ EM-kvinnene forberedt på engelsk heksegryte ]

Like før halvtimen spilt havnet Maria Thorisdottir i problemer igjen. Manchester United-stopperen fikk en pasning fra Ingrid Syrstad Engen, som hun ikke klarte å kontrollere. Den snappet Ellen White opp, og alene med Guro Pettersen hadde Englands mestscorende gjennom tidene ingen problemer med å sette inn 3-0. Sekunder senere kunne det også blitt 4-0, da Thorisdottir igjen rotet vekk en ball som gjorde at England kom til avslutning. Heldigvis for Norge gikk den utenfor fra Beth Mead.

Kun en fantastisk redning fra Guro Pettersen hindret nok en baklengs da det norske forsvaret nok en gang slo sprekker i minuttene etterpå, og i denne perioden var det nesten som å se et A-lag mot et juniorlag. Det samme skjedde på 4-0-scoringen, der Maren Mjelde ikke klarte å kontrollere en ball som ble snappet opp av Ellen White. Ballen ble så svingt inn til Beth Mead av Lauren Hemp som fikk stanget inn 4-0, etter at Tuva Hansen trakk for langt over og Mead fikk stå helt alene.

Marerittet fortsatte for de norske kvinnene, da samme Mead finta seg gjennom det norske forsvaret så lett som ingenting like etter. Igjen var de norske spillerne på plass, men ingen av dem var i nærheten av å komme seg opp i press. Det er fire mot én, men ikke går på før hun står på. Fem minutter før pause kombinerte Lucy Bronze, Hemp og Fran Kirby seg igjennom, før Chelsea-spilleren fant Beth Mead helt alene på bakerste stolpe. Dermed var det altså 6-0. Til pause, uten at trener Martin Sjögren hadde foretatt seg noen verdens ting.

[ Sjögren har England-planen klar – men deler den bare med spillerne ]

I intervjuet før kamp la svensken vekt på at han hadde gjort defensive bytter, «så får vi se om det fungerer». I etterpåklokskapens lys kan vi trygt slå fast at byttene Sjögren gjorde før kampen ikke fungerte, men at han heller ikke foretok seg noe da mål to, tre og fire rant inn, men satt stille i båten helt til det sto 6-0 på lystavla er smått utrolig. Svensken har fått mye kritikk for måten han har ledet det norske landslaget på, og over tid har Norge hatt problemer med å forsvare seg mot gode lag. Akkurat som vi hadde i denne kampen mot England.

Før kampen ble det snakket om at Norge skulle utnytte rommet bak Lucy Bronze, som er blant verdens beste backer. Så skjedde ikke, men England klarte gjentatte ganger å utnytte rommet bak Julie Blakstad som har mange av de samme kvalitetene som Bronze. Bedre offensivt enn defensivt, og det kan man fortsatt si om det norske laget. Selv om det aldri ble spesielt farlig offensivt heller, da vår giftige trio på topp aldri kom inn i kampen som går inn i historien som en av Norges svakeste prestasjoner noensinne.

Det er ikke annet å si enn at det var pinlig, flaut og skamfullt å se de norske jentene bli så til de grader statister i de tolv minuttene det tok England å score fire mål og øke ledelsen fra 2-0 til 6-0 før pause. Det eneste positive å si om denne kampen er at Norge fortsatt går videre til en kvartfinale med seier mot Østerrike, men slik det norske laget spilte i dag er det ikke så sikkert at vi burde det. Går vi til kvartfinale er det nemlig Spania eller Tyskland som venter, og det er ingen ting som tilsier at det skal bli en spesielt mye enklere oppgave for kvinnelandslaget.

[ Superligavenninner setter vennskapet på vent i 90 minutter ]

EM-sluttspillet fotball kvinner i England mandag, gruppe A i Brighton:

England – Norge 8-0 (6-0)

28.847 tilskuere

Mål: 1-0 Georgia Stanway (str. 12), 2-0 Lauren Hemp (15), 3-0 Ellen White (29), 4-0 Beth Mead (34), 5-0 Mead (38), 6-0 White (41), 7-0 Alessia Russo (66), 8-0 Mead (81).

Dommer: Riem Hussein, Tyskland.

Gult kort: Julie Blakstad, Celin Bizet Ildushøy, Frida Maanum, Norge.

Lagene:

Norge (4-2-3-1): Guro Pettersen – Tuva Hansen, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Julie Blakstad – Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa (Frida Maanum fra 59.) – Karina Sævik (Guro Bergsvand fra 46.), Caroline Graham Hansen (Amalie Eikeland fra 75.), Guro Reiten (Elisabeth Terland fra 84.) – Ada Hegerberg (Celin Bizet Ildhusøy fra 75.).

Ubenyttede reserver: Sunniva Skoglund, Aurora Mikalsen – Anja Sønstevold, Thea Bjelde, Synne Skinnes Hansen, Anna Jøsendal, Sophie Román Haug.

England (4-2-3-1): Mary Earps – Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Rachel Daly (Alex Greenwood fra 57.) – Georgia Stanway (Jill Scott fra 81.), Keira Walsh – Beth Mead, Fran Kirby (Ella Toone fra 57.), Lauren Hemp (Chloe Kelly fra 70.) – Ellen White (Alessia Russo fra 57.).

Ubenyttede reserver: Hannah Hampton, Ellie Roebuck – Jess Carter, Demi Stokes, Nikita Parris, Chloe Kelly, Bethany England. Uaktuell (syk): Lotte Wubben-Moy.

