Toppmøte i idretten: Økte kostnader skal ikke kvele deltagelse

Du har sikkert hørt det før, men nå har problemene eskalert. Derfor var de største idrettene, og NIF-ledelsen, invitert til Kulturdepartementet torsdag for å utveksle erfaringer og ideer. Og ministeren med ansvaret for folkets fysiske helse, Anette Trettebergstuen, var fornøyd med det hun fikk høre.

De fire største idrettene var i rommet. Fotball, håndball, ishockey og ski. Fotballpresident Lise Klaveness, mer eller mindre rett fra omtalte møter i Qatar, peker på at fattigdom ikke er et problem isolert for idretten, men et samfunnsproblem som må løses. – Idretten er den største fellesskapsarenaen vi har. Ingen skal utestenges på grunn av økonomi, sier hun til oss etter møtet, som hun oppfattet som konstruktivt.

Når foreldre ikke har råd til å betale treningsavgift, skal ikke det gå ut over barna. Det skal tas hånd om i det stille. Ingen skal stigmatiseres. Men rammebetingelsene kan man alltid gjøre noe med.

– Klubbene bruker totalt 50 millioner kroner på halleie. Det er penger som kunne vært brukt på andre ting, sier håndballpresident Kåre Geir Lio. Han mener idrettene er så rimelige som det er mulig å være. Hans største utfordring er mangel på haller og treningsflater.

Den synkende frivilligheten er en del av bildet. Regelverk må tilpasses klubbhverdagen. Frivillige ønsker ikke å være byråkrater, de vil bidra til aktivitet. Lio peker på balansen mellom kravet om økt profesjonalitet fra idrettens side samtidig som man er helt avhengige av at frivillige stiller opp. Anette Trettebergstuen lurer på om tippemidlene kan brukes annerledes. Det brukes store ressurser. Men brukes de riktig? Høyttenkningen fortsetter.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen