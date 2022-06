Borgerkrig på ytterste høyre

I Norge er det to aviser som har gjort det sin hovedoppgave å mobilisere kulturkrigere i kampen mot globalisme, venstresiden og den liberale staten. Både Resett og Norge IDAG har hatt en redaksjonell profil der det har handlet om å være mest mulig kontroversielle. Den systematiske støtten til verdikrigeren over alle – Donald Trump – er et eksempel på det.

Nå er begge avisene rammet av en knallhard borgerkrig. Den indre redaksjonelle striden har ført til at sjefredaktør Helge Lurås allerede har fått avskjed på grått papir i Resett. Denne uken kan hans kollega i Norge IDAG, Finn Jarle Sæle, møte samme skjebne.

Blir Sæle kastet, er det mange som forsvinner som støttespillere.

VG har grundig dokumentert striden i Resett, og Dagens Næringsliv følger naturlig opp når finanseliten spiller i bakgrunnen. Kjendisinvestorene Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen var tungt inne da det i 2017 ble reist kapital til den ytterliggående nettavisen.

Mindre oppmerksomhet har den betente striden i den kristne ukeavisen Norge IDAG fått. Avisen oppsto da Finn Jarle Sæle måtte forlate sjefredaktørstolen i Dagen på slutten av 1990-tallet. Hans fratreden skjedde etter en bitter og langvarig strid i landets eldste kristne dagsavis. Nesten 25 år senere er samme redaktør havnet i en ny intens maktkamp. Denne gangen er motstanderen hans ytterste lojale følgesvenn gjennom 23 år, Bjarte Ystebø. Han har tittelen assisterende redaktør, og uten hans innsats ville avisen knapt kommet ut. Nå har Sæle vingeklippet og plassert han som nummer fire i det redaksjonelle hierarkiet, samtidig som redaktøren har foreslått en emisjon som vil gi Sæle-familien mer makt. På generalforsamlingen 29. juni vil det bli avklart om det er Sæle eller Ystebø som vinner maktkampen.

Bakgrunnen for striden er at Ystebø mener det har ligget i kortene at han skulle overta som øverste sjef når Sæle fant det for godt å tre tilbake. Etter så mange års samarbeid med Sæle må det karakteriseres som ytterst naivt av Ystebø å tro Finn Jarle Sæle frivillig går ut av en sjefredaktørrolle – uansett hvilket år som står på fødselsattesten. Han er nå 75 år og har bodd deler av året i Florida. Det ligger i hele Sæles DNA å kjempe til siste slutt gjennom formelle organer og påstander om åndskamp. Levi Jensen er en av predikantene som støtter opp om Sæle. Striden i Resett blir barnemat når vi hører hvordan Jensen ordlegger seg. «Vi må ta en autoritet i åndeverdenen og gå imot den djevelen som herjer i denne judasen Bjarte Ystebø, så han kan stoppe djevelskapen han holder på med og kanskje omvende seg»

Sterke ord er disse avisens varemerke. Når Lurås nå er kastet som redaktør, skjer det ut fra ønsket om en mer moderat linje. Da er det tvilsomt om Resett er liv laga. Det samme gjelder for Norge IDAG. Blir Sæle kastet, er det mange som forsvinner som støttespillere. Blir styringsmotoren Ystebø satt utenfor, vil driften av avisen møte store problemer.

Ytringsmangfold blir sett på som et gode i et liberalt samfunn, men det er ikke mange tårer som vil bli felt om Norge må klare seg uten meningene og journalistikken til Resett og Norge IDAG. Den pågående kongresshøringen i USA om stormingen av Capitol Hill, viser hvor farlig det er for demokratiet når disse miljøene sprer sine falske nyheter.

Å nekte utgivelser av aviser, hører ikke hjemme i et demokrati. Da får vi heller glede oss over at de spiser seg selv. Det som nå utspiller seg i disse medieorganene, er en sterk bekreftelse på at det er ingen grunn til å ha tillit til det som formidles på redaksjonell plass.

