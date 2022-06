Støre må selge de bæra han har

Vi er inne i sesongen for sommeravslutninger. Det betyr pressekonferanser med jordbær, oppsummeringer, skrytelister og mer eller mindre vanskelige spørsmål fra oss i pressen. I løpet av uka har Senterpartiet, SV og Ap alle tre vært gjennom det årlige ritualet.

SV hadde ikke fått tak i norske jordbær, og erstattet dem med meloner og druer. De var neppe norske, de heller, men det så ikke ut til å gå ut over humøret til fungerende partileder Kirsti Bergstø. SV er helt klart det av de tre partiene som har størst grunn til å smile når de ser tilbake på denne stortingssesjonen. De får gjennomslag i opposisjon, det går bra på målingene og partiet er i vekst. Ikke engang en gryende debatt om Nato-standpunktet ser ut til å skape store bekymringer. Det er sikkert hyggelig for SV, men det betyr også at lysten på å tre inn i Støres regjering, er sluknet. Kanskje for godt. Det er dårlig nytt for de mange i Ap og LO som aller helst ønsker seg en rødgrønn flertallsregjering.

Senterpartiet hadde sin sommeravslutning på Det Norske Teatret. De hadde for anledningen satt opp en forestilling der ingen av nestlederne hadde fått noen roller. Verken Ola Borten Moe eller Anne Beathe Tvinnereim var å se. I stedet hadde Trygve Slagsvold Vedum med seg Marit Arnstad, av mange omtalt som den egentlige sjefen i Sp, opp på scenen. Som statister hadde Sp valgt statsrådene Sandra Borch, Bjørn Arild Gram og Emilie Enger Mehl. Manuset handlet om beredskap, antakelig i håp om at det kan trekke et større publikum til Senterpartiet. Foreløpig er det glissent.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre inviterte fredag formiddag til sveler og jordbær i Statsministerboligens hage. Han var heldig med været, men også i stekende sol og med tall på gradestokken som er enda større en tallene ved dieselpumpene, er det nok av mørke skyer som henger over ham. Det er få tegn til at de sprekker opp og blåser bort.

Det er der håpet ligger for Støre – at han kan bli en stor partileder gjennom å være en sterk statsminister.

Mangemilliardær og Ap-sympatisør Petter Stordalen startet karrieren sin nettopp som jordbærselger. Hans mest kjente sitat er at «du må selge de bæra du har». Altså at du er nødt til å gjøre det beste ut av det utgangspunktet skjebnen har gitt deg. Hittil har ikke regjeringen Støre helt fått til det. I stedet for å omfavne de mange krisene som kommer, møte dem offensivt, vise handlekraft og snu dem til fortellinger om at regjeringen er på saken, har løsninger og gode svar, ender det altfor ofte med nøling, snubling og bortforklaringer – og en uuttalt, men likevel synlig nervøsitet over hva som kan bli det neste.

Hva skjer i Ap når Støre nå åpner for en ny nestlederstrid, som også kan bane veien for hans framtidige konkurrenter om ledervervet?

Støre kan være helt trygg på at han kommer til å få flere muligheter til krisehåndtering også i tiden framover. Han er god når han snakker og om hvordan store og alvorlige hendelser i utlandet får direkte konsekvenser for lønnskontoene til helt vanlige nordmenn – hvordan alt henger sammen med alt, som hans politiske læremester Gro Harlem Brundtland en gang sa. Dersom han klarer å møte de neste krisene på en sikrere måte, kan han fortsatt lykkes som statsminister.

Det er der håpet ligger for Støre – at han kan bli en stor partileder gjennom å være en sterk statsminister. Det kan fortsatt skje. Men det begynner å haste. Og når det gjelder jobben med å bygge autoritet som Ap-leder, går det ikke bare sakte, det går feil vei. Det siste eksempelet er bråket rundt kommuneoppløsningen i Kristiansand.

I solbadet utenfor statsministerboligen sa Støre at han var lei seg for at regjeringen har mistet to statsråder. Han oppfordret også de politikerne han er sjef for som statsminister og partileder til å stå fram og vise åpenhet om skattekravene de har fått i pendlerboligsaken, selv om han ikke vil bruke pekefingeren. Og han åpnet for at Ap kan gå tilbake til ordningen med to nestledere i forbindelse med landsmøtet neste år. I så fall skal en kvinne inn i ledelsen. Det er ingen hemmelighet at Anniken Huitfeldt ønsker seg en tredje sjanse til å bli nestleder i Ap, etter at det ikke gikk de to første gangene.

Støres utsagn er interessante, ikke minst fordi de også sier noe om posisjonen hans som leder av Ap. Hvis han er så lei seg for at nestleder og statsråd Hadia Tajik gikk av, hvorfor godtok han at tre LO-topper gikk ut mot henne slik de gjorde? Når han nå sier det vil være klokt av hans statsråder og partifeller å være åpne om skattekravene, hva sier det om hans autoritet hvis ingen hører på ham og fortsatt nekter å svare? Og hva skjer i Ap når Støre nå åpner for en ny nestlederstrid, som også kan bane veien for hans framtidige konkurrenter om ledervervet?

Innen Støre kaller inn til sommerpressekonferanse neste år, for å servere oss de bæra han har da, har vi helt sikkert svar på noen av disse spørsmålene.





