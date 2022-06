Friheter under angrep

Hvis du ikke allerede var våken, fikk du deg to slag over nesebeinet denne helga. Du må ikke sove, som dikteren skrev. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.

Den første feriehelgen ble hjemsøkt på mest grotesk vis av krefter som ønsker å stoppe verden fra å gå framover. Friheter vi tar for gitt, må stås opp for og, om nødvendig, slåss for. Det siste virker å komme ugjenkallelig nærmere for hvert år som nå går. Spør ukrainerne.

På ett junidøgn, på årets lyseste dag, fikk vi beviset på at mørket truer.

Anslaget mot de homofiles fest i Oslos gater, der alle var velkomne, har sjokkert oss. Mennesker ble skutt og drept på London Pub. I de gatene vi som bor i hovedstaden, går til daglig. Noen meter unna fotballpuben Bohemen, på trappa til Bondeheimen, Hotell Bristol, og Det Norske Teatret, der Senterpartiet mandag oppsummerte sitt halvår. Et steinkast unna VG, Stortinget og Oslo tinghus, der Anders Behring Breivik og Philip Manshaus har fått sine dommer. Dette er midt i hjertet av Oslo og Norge. Der alle skal føle seg trygge.

Midt i Pride gikk han til angrep. Midt i den vakre Oslo-natta, den første tropenatta for sommeren. Den ukelange festen som hyllet frihet og kjærlighet, ble brutalt avbrutt av våpen og død. Det er enn så lenge for tidlig å konkludere på motiv, men London Pub er like kjent som det er et kjært tilholdssted for byens skeive. Men politi og politikere har gått langt i å koble angrepet med hat mot homofile. Du ender ikke opp der med våpen midt under Pride ved en tilfeldighet.

2022 skulle være de skeives store år. Pride-paraden som skulle satt farge på Oslos gater lørdag, skulle være selve manifestasjonen av 50 år med framgang. Det er nå 50 år siden forbudet mot sex mellom menn ble opphevet i 1972. Homofili ble strøket som psykiatrisk diagnose i 1977. I 1981 ble diskriminering på grunn av seksuell legning tatt inn i straffelovens bestemmelse mot rasisme. I 1993 fikk vi partnerskapsloven. Torsdag gikk regjeringen inn for å forby såkalt homoterapi. Det var så mye å feire.

Så ble 2022 snudd til en tragedie. En sjokkerende og dyster påminnelse om at framskrittene verden gjør slett ikke er ønsket av alle og at noen er villige til å ty til ekstreme handlinger for å demonstrere sin forakt for andres frihet.

Så langt er det grunn til å tro at geværmannen i handling var alene. En småkriminell 42-åring som Politiets sikkerhetstjeneste hadde i kikkerten, men som ikke ble vurdert som noen større risiko. Han føyer seg inn i det som nå er en rekke av nordmenn som gjør alvor av sitt hat. Denne norske tendensen skremmer og forvirrer.

Sinte, men alenestående menn som langer dødelig ut mot grupper og symboler på egne nederlag her hjemme, enten det er sosialister, innvandrere eller homofile som truer dem, er likevel mindre farlige enn det koordinerte, overlagte og veloverveide angrepet på kvinners rettigheter som nå skjer i USA.

Angrepet på friheten i Oslo kom bare noen timer etter at nyheten fra USA hadde rystet hele den liberale verden. Amerikansk høyesterett, supermaktens presumptivt beste og mest opplyste juridiske hjerner, har bestemt at den føderale retten amerikanske kvinner har til abort, altså til å bestemme over egen kropp og helse, ikke lenger gjelder. 50-årsmarkeringen av kvinners rett til abort i USA i 2023, er snudd til en tragedie. Med en rekkevidde som er ufattelig.

Lovendringen som sender ansvaret for abortpraksis til delstatene, er først og fremst et angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Det har også en grotesk klassedimensjon, da tapet av rettigheter gjør livet til de kvinnene (og familiene) som allerede har det verst i USA, verre. Et forbud mot abort, redder ikke liv. Det tar liv. Mens middelklassens kvinner med kunnskap og økonomi med vil finne veier, må fattige finne fram strikkepinnene igjen. I 2022.

Resultatet er vanvittig for enkeltmennesket. Men også for USA som nasjon. Høyesteretts inngripen deler i praksis USA i to deler. Ett liberalt Amerika og ett reaksjonært Amerika. Den kulturelle og politiske splittelsen som allerede har pågått i noen år, har nå fått enorm kraft gjennom Høyesteretts avgjørelse.

Ekspresident Donald Trump, som nå sitter på den politiske tiltalebenken i Washington med anklager om forsøk på statskupp, plasserte tre konservative dommere i Høyesterett. Det republikanske partiet har hatt et flertall av velgerne i ryggen ved bare ett presidentvalg de siste 30 årene. Makta svinner demografisk. Men nå kobler landets hvite, konservative krefter grepet om landets institusjoner og staker ut en kurs som flertallet ikke ønsker. USA, den føderale sentralmakta og det amerikanske demokratiet, er nå alvorlig truet.

På under ett junidøgn, på årets lyseste dag, fikk vi beviset på at mørkets krefter virker. De jobber. Verken homofiles rettigheter eller kvinners rettigheter er selvfølgelige. De kan aldri tas for gitt. Det er en evig kamp.

