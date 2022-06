EM-test med filter. Men mye kan bli bedre for offensive Norge

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Bakteppet kjenner jo alle. Også de norske spillerne var sjokkert over nyhetene de våknet opp til og som preget de siste forberedelsene. Skulle kampen avlyses? Svaret ble raskt nei. Fotballen er en samlende arena og har et sterkt symbolsk uttrykk når det fokuset stilles inn. “Vær den du er, elsk hvem du vil”, var budskapet etter terror-hendelsen natt til lørdag.

Men når kampen er i gang, overtar spillets dynamikk. Og dette er en av to treningskamper Norge har før EM-sluttspillet innledes mot Nord-Irland, en åpningskamp Norge må og skal vinne.

New Zealand er ingen internasjonal storhet, de hadde fire tap og en uavgjort kamp i år før denne og neste år er de vertskap for VM-sluttspillet sammen med Australia. De må bygge opp noe. Men er altså 11 plasser bak Norge på FIFA-rankingen.

Hva fikk vi se? At Ada Hegerberg ble norsk målscorer, slik vi er ganske bortskjemt ved å tenke når hun står i startoppstillingen. Scoringen hennes var en flott enkeltprestasjon, et skudd med strak venstre vrist, nesten fra stillestående posisjon. I Caroline Graham Hansen og Guro Reiten har hun sterke offensive fibre rundt seg. Men det er å få ut dette samarbeidspotensialet som er landslagssjef Martin Sjögrens store utfordring. For vi er ikke der helt ennå.

Norge- New Zealand i fotball for kvinner Publikum under landskampen for kvinner mellom Norge og New Zealand på Ullevaal stadion. (Martin Solhaug Standal/NTB)

Men det er dette vi har treningsleirer og treningskamper til. Det unge publikummet fikk se noen glimt av Caroline Graham Hansens dribleferdigheter og hvor farlig hun er når hun kommer rettvendt. Hun var nær scoring to ganger etter pause. Og Celin Bizet Ildhushøy var som vanlig nær scoring etter at hun erstattet Ada Hegerberg. Men aller største sjanser hadde venstreback Julie Blakstad. Hennes offensive vilje er en ny dimensjon i dette laget. Kampens andre scoring ved Guro Bergsvand, datter av tidligere VIF-stopper og nå Kjelsås-leder Jo, var et kontant punktum på overtid.

Det vi fikk mindre svar på er hvordan dette laget fungerer under press. New Zealand kom til litt for mange muligheter denne kvelden og hadde også en ball inne som ble hårfint annullert for offside. Norges defensive kvaliteter får vi antakelig bedre svar på når de møter Danmark i Viborg i neste uke.

Guro Bergsvand smeller inn den andre scoringen på overtid på Ullevaal. (Terje Pedersen/NTB)





Ingen svar? Jo da. Guro Pettersen har fått trøye nummer en, sto hele kampen og er dermed definert som førstekeeper i EM. Det er en viktig avklaring for VIF-keeperen. Tillit er et viktig stikkord for å bygge selvtillit inn mot et mesterskap.

PS. Det ble ingen publikumsrekord for landskamp i Norge, men de 12.657 tilskuerne som kom fikk føle på samholdet. Terrorhandlinger har ingen positiv effekt på ønsket om å oppsøke store menneskemengder. Det var solgt over 16.000 billetter. At spillerne tok en lang og sakte hilserunde etter kampen betø mye for et ungt publikum.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

FAKTA

Privatlandskamper kvinner lørdag, 1. runde:

Norge – New Zealand 2-0 (1-0)

Ullevaal stadion: 12.657 tilskuere.

Mål: 1-0 Ada Stolsmo Hegerberg (33), 2-0 Guro Bergsvand (90).