Jeg er visst litt treg, men først nå har jeg fått med meg at Fredrikstad i vinter byttet kommune-slagord. Til gjengjeld er jeg nå opprørt over at de har byttet ut det morsomme slagordet «Det ornær sæ» (som er SÅ Fredrikstad), med det kjedelige «den lille verdensbyen». «Det ornær sæ» var for mye av et slagord, og visstnok ikke visjonært nok, syns visst den daværende rådmannen, ifølge en Fredriksstad Blad-kommentar. Men hva er så visjonært ved det fullstendig intetsigende «den lille verdensbyen?»

En ung kollega bare trakk på skuldrene da «Det ornær sæ»-temaet kom opp i lunsjen på jobben.

– Hva skal jeg si, da? Jeg som kommer fra «Der barn ler»? spurte han, ikke uten en viss sarkasme i stemmen.

Det viste seg at Tønsberg er den byen i Norge der barn ler. Tønsberg er tydeligvis en by der barn går rundt i gatene og ler hemningsløst og kontinuerlig, samme hva. Det virker også som om Tønsberg velger å se helt bort fra at det kan finnes leende barn i andre byer og kommuner også, noe som – skal vi si – ikke akkurat gjør Tønsberg så veldig spesiell. Og er ikke det alle kommuner egentlig vil – å være noe helt for seg selv?

En nærmere undersøkelse viste at det finnes mange rare kommune-slagord rundt om i landet. Som det noe vage «Aremark – midt i naturen», eller det mer krøkkete: «Alvdal – der det vanskelige er en bagatell og det umulige en utfordring». Saltdal i Nordland har på sin side valgt seg et slagord som høres ut som CV-en til en byråkrat eller næringslivsleder: «Imøtekommende – løsningsfokusert – ansvarlig».

Fra før visste jeg om det litt tvilsomme slagordet til hjembyen min i nord, Hammerfest. «Vit at æ elske dæ», heter det der. Jeg skjønner jo at dette er en hyllest til Hammerfest-bandet Unit Five, og slageren «Vit at jeg elsker deg». Men Unit Five sang jo aldri «Vit at æ elske dæ». De sang på pent østlandsk: «Vit at jeg elsker deg». Og hvem er det som elsker hvem? Er det Hammerfest som elsker oss, eller vi som elsker Hammerfest?

Jeg har lenge vært underlig fascinert av slagordet til Tynset i Østerdalen. Kjører man inn i Tynset sentrum, ser man straks skiltet på kommunehuset der det står: «Kjem‘n te Tynset, så trivs’n». Sjekker man inn på hotellet, står det allerede ute på dørmatta: «Kjem ‘n te Tynset, så trivs’n». Du kommer opp på hotellrommet, og hva står det på hodeputa? Riktig: «Kjem ‘n te Tynset, så trivs’n».

Aure og Kvinesdal kommuner høres på sin side ut som om de hyller den samme, vellykkede tinderdaten, med henholdsvis «Vill, vakker og vennlig» og «Vakker, vennlig og vågal». Mens Kristiansand har det inkluderende, men litt trauste: «En by for alle».

Kristiansand, ja. Hvis de nå greier å holde denne nye storkommunen sin sammen, på tross av regjeringens krumspring, så kunne de jo feire det med å bytte slagord. Jeg har et forslag: «Der Støre fikk trøbbel».

