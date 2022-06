Brede smil i SV-ledelsen

Fungerende partileder Kirsti Bergstø struttet av selvtillit da SV-ledelsen møtte pressen onsdag. Hun kunne slå i bordet med en lang liste over politiske gjennomslag i forhandlingene med Ap/Sp-regjeringens folk i Stortinget. «SV gjør Norge grønnere og mer rettferdig», var budskapet vi fikk presentert.

Bergstø viste til stortingsvalget i fjor, hvor det ble klart flertall for en ny politisk kurs. «Men vi møtte ikke stor nok endringsvilje», sa hun med adresse til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Da SV forlot sonderingene i Hurdal var meldingen fra SV-ledelsen at partiet vil få igjen mer ved å stå utenfor regjering.

SV har klart å skumme fløten der regjeringen har levert sur melk.

Fasiten på åtte måneders forhandlinger med Ap/Sp-regjeringen ligger i vedtatt politikk for landet. Problemet er bare at ingen med sikkerhet kan si om partiet har fått større SV-gjennomslag enn det som ville ha vært resultatet i et regjeringssamarbeid.

Men det vi kan konstatere er at SV har styrket seg. Partiet fikk 7,6 prosent oppslutning ved stortingsvalget i fjor høst. På snittet av junimålingene har SV over 9 prosent. Det hører med til historien at det meste av SV-tilveksten skjer blant frafalne Ap-velgere. SV har nå over 16.500 medlemmer. Det er 6.700 flere enn status for åtte år siden.

«Folk vet hvor de har SV», sa Bergstø. Det er en ganske så treffende beskrivelse. Bergstø har den siste tiden ledet partiet stødig under SV-leder Audun Lysbakkens pappapermisjon. SV kan vise til betydelige gjennomslag i statsbudsjettet, strømstøtteordningen, i flere krisepakker og nå sist i revidert nasjonalbudsjett.

Skattepolitikken har blitt mer omfordelende, og usosiale kutt har blitt fjernet. SV kan sole seg i glansen av at det nå blir gratis halvdagsplass på SFO for alle førsteklassingene. Arbeidet med en tannhelsereform er også startet, og barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Bare for å nevne noe.

Brillestøtten til barn er tilbake, og de arbeidsledige får igjen feriepenger. Dette burde regjeringen ha fikset på egen hånd, men her var det altså SV som gikk av med seieren. SV har i stor grad klart å skumme fløten der regjeringen har levert sur melk. Samtidig har SV sluppet å stå til ansvar for saksområder hvor Ap og Sp ikke har klart å innfri overfor sine velgere.

Det store spørsmålet er om Ap, Sp og SV sammen klarer å styrke seg så mye at disse tre partiene kan få flertall også ved neste korsvei. Da er det lite formålstjenlig å beite på hverandres teiger. Ap og Sp må hente tilbake velgere som har satt seg på gjerdet og fiske blant dem som har rømt til borgerlig side. SV ser ut til å kunne gjøre sin del av jobben.

