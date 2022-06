Vålerenga-poenget som var ren indremedisin

For å ta det positive først. Når man ligger under 0-2 ti minutter før slutt, er det lov å la seg begeistre over den sluttspurten Vålerenga klarte å mobilisere. De gikk ikke i kjelleren. Men de viste fram stortalentet Jacob Dicko Engs avslutteregenskaper og Ivan Näsberg viste duellkraften som har gjort ham til en ekte VIF-spiller. Ved siden av scoringen hadde han også en matchvinnende takling før han tapte duellen foran Aalesunds 1–0. VIF var en Sten Grytebust-redning fra å vinne en kamp som så helsvart ut.

Poenget var livsviktig, men de neste ukene vil uansett tvinge fram store endringer i laget. Med den resultatrekka Vålerenga har, må man fortsatt prøve og feile. Vi går ut fra at det skjer på treningsfeltet hver dag. Søndagens grep var å sette Vidar Örn Kjartansson og Aron Dønnum ut av laget. Førstnevnte var ikke i troppen. Det spekuleres i at han er ferdig i klubben. Ifølge Dag-Eilev Fagermo var han skadet. Hva er rett?

Ivan Näsberg (nr. 22) header inn 2-2 mot Aalesund. (Geir Olsen/NTB)

Neste trekk var å sette Tobias Christensen som midtbaneanker. Fredrik Oldrup Jensen er henvist til benken. Og i forsvaret var Brynjar Bjarnason henvist til benken til fordel for den tidligere suksessduoen Jonatan Tollås Nation og Ivan Näsberg. Legg til at supervikar Aron Dønnum var satt på benken fordi han var sliten mentalt og fysisk. Litt pussig etter en tre ukers lang pause

I sum er dette å endre hele sentrallina. Det kan vanskelig kritiseres etter den starten Vålerenga har hatt. For tilhengerne i VIF, både i og rundt laget, må være realister. Klubbens viktigste ressurs er de spillerne de har. Og det som hele tida ligger i bunnen, uavhengig av hva spillerne på banen heter, er den viljen og innstillingen som legges for dagen. De startet og avsluttet kampen best. Og måten sluttspurten ga resultat på, er ren indremedisin for en gjeng som nå har følt presset fra alle kanter.

Henrik Bjørdal skulle også hatt straffespark da han ble dratt i trøya da han skulle avslutte på hodet etter pause. Lag i motgang får også dommeravgjørelsene mot seg. Bunnlag spiller med handikap. For Vålerenga slipper fortsatt inn for lette mål. 1-0 er et rent duelltap, 2-0 er kritisk mangel på press.

[ Vålerengas sluttspurt hindret nytt tap ]

De neste ukene vil gi store endringer i laget. Midtstopper Näsberg forsvinner, keeper Kjetil Haug kan gå ti Frankrike og to av kantene (Ismaheel og Dønnum) er bare på lån. Og Vidar Örn Kjartansson er antakelig ferdig i klubben. Når vi også vet at Odin Thiago Holms skadeproblemer bare vedvarer, må det bygges på nytt.

Fagermos posisjon blir ikke endret før samarbeidet med sportssjef Joachim Jonsson får tid til å virke. I uka som var stilte til og med investor Tor Olav Trøim på en VIF-trening. Han skal ha forsikret spillerne at hovedtreneren har all tillit. Hvis det er riktig, er han ikke bevisst rollen sin. Det er styret i klubben som bestemmer slikt. Men kanskje det ga et realistisk bilde av situasjonen.

For vi skal ikke glemme fakta: Vålerenga har ikke vunnet sen seriekamp siden 8. mai (Sandefjord borte). Siden har de spilt seks kamper med sportslig bunnpunkt 0-4 for Rosenborg rett før fotballferien.

Alle vet at stemning og atmosfære rundt en klubb styres helt og holdent av resultatene. Nå skal Vålerenga avansere i cupen kommende uke i Brumunddal før de skal ta imot Odd og Kristiansund på Intility. Alle ser mulighetene. Utenfor banen må Joacim Jonsson se etter nye spillere. Det gjør han døgnet rundt nå.

[ Hevder «Ørnen» forlater VIF (+) ]