Der Haaland-feberen herjer. Vil gjøre Ullevaal til sitt andre hjem

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Da VAR-systemet ga dommeren en ny sjanse til å dømme norsk straffespark etter pause, ble mobilene hentet fram. Her skulle det filmes. Og da Erling Braut Haaland med sedvanlig styrke dengte ballen i mål, var øyeblikket sikret. Gutten er på samme stigende kurs som det norske fotballandslaget og det samme er hysteriet og persondyrkingen rundt ham.

Det var heller ikke likegyldig det bidraget han gjorde foran 3–1 da han tilrev seg to sjanser til å levere målgivende og han med glede kunne se at hans gode kamerat Alexander Sørloth headet inn den tredje scoringen og langt på vei avgjorde kampen. Den norske forsvarstabben på overtid ga svenskene bare en redusering.

Men den nye norske verdensspissen viste igjen sin kompetanse. Rå kraft kombinert med fotballforståelse og taktisk klokskap. Etter 0–0 kampen mot Slovenia pekte vi på det manglende hodespillet til Haaland. Hva var bedre enn han startet kvelden med å stange Norge i ledelsen fordi han løp smartere og oppfattet situasjonen de avgjørende sekundene før motstanderen.

Det gikk et gisp gjennom publikum da Haaland landet forkjært i første omgang og ble liggende. Han reiste seg og resten av kampen ble hver bevegelse fulgt. Hele stadion ville ha ham i skuddposisjon. På straffesparket fikk de det. Han spilte sin fjerde kamp på rad i nasjonsligaen og da han ble tatt av etter 88 minutter var det selvsagt stående ovasjoner. Og da spillerne skulle rundt og takke publikum etter kampen, var det Braut Haaland som ville ha medspillerne ut på andrerunden.

Deretter var det bort til TV2s TV-post der svenskedødare Petter Northug sto klar til å levere stafettpinnen. Men Haaland formulerer seg mer diplomatisk enn det Northug gjorde. Haaland lar fortsatt beina snakke. Det er mer enn nok. Men han verdsatte hvilket liv publikum skapte. Han vil gjøre Ullevaal til sitt andre hjem. Det første vil snart etableres i Manchester.

At Sverige er inne i en tung periode var oppmøtet på Ullevaal et bevis på Våre naboer fylte ikke opp det beskjedne bortefeltet. Men det øvrige norske publikum sørget for at riksanlegget for fotball endelig var utsolgt igjen. Og de fikk det de kom for.

Og med kong Harald på plass ved siden av fotballpresident Lise Klaveness lå det litt i lufta at dette kunne bli en kveld for minnebøkene. Det ble det. For å slå Sverige i en tellende kamp på Ullevaal har vist seg å være en ganske sjelden foreteelse, dels på grunn av at nasjonene sjelden er blitt trukket mot hverandre og at Norge historisk sett har slitt mye. Men akkurat nå er Norge langt foran Sverige i samme gruppe i nasjonsligaen.

– Vi kan bestille billetter til EM i Tyskland i 2024 allerede, sa NRK-ekspert Åge Hareide i radioen. Det tror vi er i tidligste laget. Resonnementet handler om at Norge vinner denne pulja i Nations League og gjennom det får en ekstra mulighet til EM-plass hvis vi ikke skulle lykkes i den ordinære kvalifiseringen neste år. De puljene trekkes i oktober. Men det er uansett noen heftige oppgjør mot sterke motstandere som skal slås.

Men at Norge er i posisjon er det jo ikke tvil om. Denne nasjonsligaen fortsetter i september og nøkkeloppgjøret blir mot Serbia på Ullevaal. Velkommen tilbake, Haaland!





