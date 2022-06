Joda, Haaland har fortsatt noe å trene på

Etter at Norge kastet bort en omgang på Ullevaal fikk vi se kreativiteten blomstre etter pause da pasningene til Martin Ødegaard satt og Sander Berge fikk den dype rollen på midtbanen.

Og det var en grunn til at Erling Braut Haaland var på banen i samtlige 95 minutter. Vinnerskallen ville ha sin scoring i åttende kamp på rad. Det fikk han ikke fordi han, til tross for sin store kropp og masse muskler, ikke er noen stor hodespiller. Og mot en av verdens beste keepere i Atletico Madrids Jan Oblak, var det ikke kraft nok i avslutningene. Og dessverre ble det flere avslutninger med hodet enn med beina for Erling Braut Haaland.

Dette er selvsagt Braut sjøl klar over. Og han jobber nok med det. Beholdningen er det som skjedde rundt ham etter pause. For på grunn av den svake 1. omgangen ble det en slags kamp med handikap. Norge manglet alt av press og intensitet i nesten en hel omgang. Så fikk vi se hvordan Norge skal og vil opptre etter hvilen.

Men den minnet oss også om andre detaljer Norge kan trene på for å gjøre laget farligere. Sett Sander Berge i skuddtrening. Jo da, han prøvde en gang og da fikk han feiltreff. Men spilleren som ser ut som han kan jogge forbi ledd, skaffer seg ofte rom. Og når han kommer fra 20 meter og nærmere mål må han kunne lade kanonen. Vi vet jo at kraften er der. Men ni av ti ganger ser han etter medspillere i stedet. Det han mangler er noen positive erfaringer med det skuddbeinet vi vet han har.

Erling Brayt Haaland prøvde seg med beina også.... (Oskar Wikestad)

Uavgjort mot Slovenia var overraskende, men ingen katastrofe. Norge ble snytt for et straffespark, Martin Ødegaard hadde et frispark i tverrligger og Joshua King var dessverre noen centimeter offside da han avsluttet første omgangs eneste gode norske angrep ved å sende ballen i mål. De marginene vi hadde med oss på Friends Arena gikk i mot oss her. Så er det et like stort mysterium hvilken rolle VAR-systemet har når slike straffe-situasjoner oppstår. Konklusjonen er at fotballens regelverk fortsatt er basert på skjønn.

Sverige er neste motstander på et utsolgt Ullevaal søndag, mens det ser ut til at det blir puljefinale mot Serbia på Ullevaal i september. Men et såret Sverige med to strake nederlag blir neppe enklere enn i Solna. Sveriges beste spiller mot Norge, kaptein Emil Forsberg, spilte kun det siste kvarteret torsdag. Han kommer uthvilt til Ullevaal. Og kan Erling Braut Haaland spille den kampen også? Han har spilt alle tre kampene til nå, men ble tatt av 20 minutter før slutt både mot Serbia og Sverige. Nå spilte han 95 minutter og var tydelig preget av det.

Det største mysteriet etter denne kvelden var hvorfor Norge var så blottet for energi den første halvtimen. Dette har vi sett før og det er få som har gode forkaringer på det. Grepene som ble tatt i pausen hjalp. Men det er sjelden man har tid til å kaste bort så mye av kampen hvis man har tenkt å vinne den.

Landslaget er i ferd med å vinne folket og begeistringen rundt laget er stor. Norge står med to seire og en uavgjort etter de tre første kampene og en slik uttelling vil de fleste lag være fornøyd med. At Norge er skuffet, er i så måte et tegn på at noe har skjedd.

KAMPFAKTA

Uefas nasjonsliga fotball menn torsdag, B-divisjonen gruppe 4 i Oslo:

Norge – Slovenia 0-0

Ullevaal stadion: 18.134 tilskuere

Dommer: Fabio Verissimo, Portugal.

Gult kort: Petar Stojanovic (1), Andraz Sporar (90), Slovenia, Kristian Thorstvedt (76), Norge.

Rødt kort: Miha Blazic (63), Slovenia.

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Andreas Hanche-Olsen, Leo Østigård, Birger Meling (Fredrik Bjørkan fra 73.) – Mohamed Elyounoussi (Jens Petter Hauge fra 81.), Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes (Kristian Thorstvedt fra 46.), Sander Berge, Joshua King (Alexander Sørloth fra 46.) – Erling Braut Haaland.

Ubenyttede reserver: André Hansen, Sten Grytebust – Morten Thorsby, Marius Lode, Patrick Berg, Julian Ryerson, Mats Møller Dæhli, Veton Berisha.

Slovenia (4-4-2): Jan Oblak – Zan Karnicnik (Martin Milec fra 80.), Miha Blazic, David Brekalo (Miha Mevlja fra 80.), Gregor Sikosek – Petar Stojanovic, Adam Gnezda Cerin, Jasmin Kurtic, Benjamin Verbic (Jaka Bijol fra 66.) – Benjamin Sesko (Andraz Sporar fra 66.), Zan Celar (Domen Crnigoj fra 66.).

Ubenyttede reserver: Vid Belec, Igor Vekic – Jon Stankovic, Jure Balkovec, Sandi Lovric, Luka Zahovic, Blaz Kramer.