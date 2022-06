Enklere vei til finalen er det knapt mulig å få

Casper Ruuds vei til en eventuell finale i årets French Open har både vært historisk bra, og historisk enkel. Historisk bra fordi ingen nordmann i singleturneringen for menn har vært i nærheten av noe av det 23-åringen fra Snarøya nå viser. Men også historisk enkel, fordi vi må tilbake til 2010 for å finne en lignende enkel vei til finalen.

Den gang var det Rafael Nadal som vant sin femte, av totalt 13 titler så langt, i Paris. Motstanden fram til finalen da besto av en spiller som hadde fått wildcard i første runde, en useedet spiller i andre runde, før han møtte Lleyton Hewitt (28.), Thomaz Bellucci (24.), Nicolas Almagro (19.) i kvartfinalen og Jürgen Melzer (22.) i semifinalen. Finalen var mot svenske Robin Söderling, som var seedet nummer fem i verden.

Den seedingrekka er den første som er svakere enn den rekka Casper Ruud har møtt på sin vei til kveldens semifinale mot kroatiske Marin Cilic, som selv er ranket som nummer 23. Tilbake i 2018 var han så høyt rangert som nummer tre, men et dårlig år i 2019 der han for første gang siden 2007 ikke vant en tittel på ATP-touren gjorde at han stupte på rankingen ned til 39.

[ Ruud spiller sin semifinale mot Marin Cilic på kvelden ]

Hans største høydepunkt kom da han slo Roger Federer i semifinalen i 2014, og tok hjem sin første Grand Slam mot japanske Kei Nishikori i US Open. 33-åringen har vært i finalen i både Australian Open og Wimbledon, og er i utgangspunktet bedre på raskere underlag enn grus. Med sine 198 centimeter på strømpelesten er serven hans en stor styrke, sammen med knallharde grunnlinjeslag både fra forehand og backhand-siden, noe han deler med forbildet og landsmann Goran Ivanisevic.

Før årets French Open hadde kroaten vunnet fire og tapt fire av sine gruskamper i år, og veldig få trodde at 33-åringen skulle gjøre et comeback i toppen etter flere år uten å hevde seg på nivået han viste i slutten av 20-årene. Men en blanding av god serve, bra returspill og god variasjon i slagene har sett han ta seg forbi verdenstoer Daniil Medvedev og landsmann Andrej Rublev i de to siste kampene. Det gjør at kroaten nå er den lavest rangerte spilleren igjen i turneringen, og absolutt en spiller Casper Ruud kan hamle opp med.

[ Ruud slår tilbake mot Rune: – Ren løgn ]

Ruud leder den interne statistikken 2–0 etter å ha slått Cilic både i 2020 og 2021, både på hardcourt og på grus. Ruuds toppspinn som gjør at ballen spretter høyere kommer til å gjøre ting vanskelig for Cilic, men nordmannen må bli flinkere både i servingen og spesielt i valget av hvor han plasserer slagene sine. Både i kampen mot Lorenzo Sonego og sist mot Holger Rune kom den lengre periode i kampen der serven sviktet, og Ruud ble for passiv, slik at motstanderen fikk overtaket. Cilic er sterk mental, og gir seg ikke hvis han først får overtaket i kampen.

Men som i alle andre dueller så langt i årets French Open går Casper Ruud inn i kampen som favoritt. Jürgen Melzers sensasjonelle seier etter å ha snudd kampen mot Novak Djokovic, som er den eneste gangen Djokovic har tapt i Paris med 2-0-ledelse i sett, gjorde at Nadal møtte Melzer og ikke Djokovic i semifinalen. På samme måte har både Holger Runes seier over Stefanos Tsitsipas og Marin Cilic’ seiere over Daniil Medvedev og Andrej Rublev gjort at Casper Ruud også kan komme seg til finale uten å møte noen som er seedet bedre enn nummer 12 i verden.

Det er en gavepakke som inntreffer svært sjeldent, og nå må vår mann benytte seg av den gunstige trekningen og serve seg inn i en drømmefinale mot hans store forbilde og treningspartner Rafa Nadal. En enklere vei til finalen er det knapt mulig å få.

[ «Casper Ruud mot Holger Rune: På lag med mamma» ]

