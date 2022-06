For å sitere en annen person som er bedre med ord enn det jeg er: «Det e ikkje alltid det går, sånn som du hadde tenkt», synger Kari Bremnes i Nord-Norge-hyllesten «E du nord». Selv hadde jeg alltid tenkt meg hjem til Nord-Norge; skulle bare noen år sørover først. Snart 30 år senere er det bare å innse at det aldri ble sånn. Som familie har vi grodd fast i Oslo og fått søringer med Nordlandsbunad som barn.

Jeg har også tenkt mange ganger at det hadde vært fantastisk om vi hadde hatt journalistiske stemmer fra hele landet for å reflektere at Norge er et langstrakt land og at det er mye som Dagsavisen fra vårt hovedkontor i Oslo sentrum har vanskelig for å få øye på. Det har vi gjort noe med, og det har faktisk vært bergingen for et avishus som ellers ville gått ut av tiden for ti-tolv år siden. Etter hvert som vi etablerte oss med små redaksjoner i andre byer, begynte vi å bli vesentlige for lesere utenfor Oslo. Med flere lesere, ble det også bedre økonomi. Det begynte i Drammen, fortsatte i Moss, Stavanger og Fredrikstad. Nå er vi i ferd med å finne en reporter til å jobbe i Bergen, og denne uka kunne vi ønske velkommen to nye medarbeidere i nord.

Børre Haugli (59) og Einar Lohne Bjøru (27) blir Dagsavisens to første journalister i Nord-Norge. Haugli skal fra Vadsø dekke Finnmark og Troms, Svalbard og grensen mot Russland mens Lohne Bjøru skal dekke Nordland fra Brønnøysund og Bodø. Haugli kommer til oss til høsten fra jobb som sjefredaktør og daglig leder i Svalbardposten og har tidligere jobbet en årrekke som redaktør og leder i flere aviser i Oslo, deriblant Dagbladet, Nettavisen, ABC Nyheter og Morgenbladet. Lohne Bjøru kommer fra jobb som rådgiver for Ungdommens fylkesråd i Nordland fylkeskommune, men har tidligere jobbet med politikk og økonomi for NRK i Oslo og i lokalavisene Brønnøysunds Avis og Helgelendingen, samt laget podkasten «Kystpuls» fra Nord-Norge.

For oss er det veldig moro å se at prosjektet vårt som handler om å gi hele landet en journalistisk stemme, framstår attraktivt for svært dyktige journalister. Det viktigste er likevel hva dette vil bety for våre lesere: Nye perspektiver og stemmer, mer innsikt og flere avsløringer. Fra hele landet – for lesere i hele landet. Så blir det for oss som avishus som det er for folket der jeg kommer fra akkurat nå: «E du nord i landet da, e du gjennom den svartaste tia, Våren har sett dæ og skjøven ifra, du e snart på den andre sia». God fredag!

