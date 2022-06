Drømmestart, signert Haaland. Nytt nivå, Norge?

Angrepet som sikret norsk seier i den første kampen i Nations League, ble selvfølgelig tatt ut av læreboka, fra det kapittelet som handler om kreativitet (Martin Ødegaard) løp og innlegg (Marcus Holmgren Pedersen) og nådeløs avslutning (Erling Braut Haaland).

I sum ga det en vakker og kontant norsk scoring utført i stort tempo, som ga en kruttsterk borteseier mot VM-klare Serbia. De har ikke har for vane å tape tellende kamper. Det var i den sammenheng det første tapet for landslagssjef Dragan Stojkovic, den gamle jugoslaviske storspilleren, som overtok laget for to år siden.

Han skulle få laget til VM i Qatar. Det klarte han. I så måte er Nations League andre prioritet for dem akkurat nå, men også for Serbia teller disse kampene inn mot seedingen foran kvalifiseringen til EM 2024. Og vinneren av pulja kan få en ekstrasjanse til å kvalifisere seg til EM, hvis man ikke klarer det i den ordinære kvalifiseringen neste år.

For første gang utenom mesterskap skal lagene gjennom fire kamper i løpet av halvannen uke og disse fire kampene vil ha mye å si for FIFA-rangering og annen moro. Norge starter med to bortekamper, den neste er not Sverige søndag, før de to siste spilles på Ullevaal torsdag (Slovenia) og neste søndag (Sverige). Den siste Ullevaal-kampen er allerede utsolgt.

Et slikt kampprogram gjør også noe med disponeringen av laget, og ny kamp om tre dager var årsaken til at Erling Braut Haaland ble tatt av etter 67 minutter. Da skulle seieren sikres ved å erstatte ham med krigeren Morten Thorsby.

Ja, Norge hadde noen VAR-avgjørelser med seg i denne kampen (inkludert målet), men de hadde først og fremst en reaksjonssterk keeper i Ørjan Nyland. Det største eksperimentet i Ståle Solbakkens nye lag foregår i forsvaret der skader ga oss enda en ny midtstopperduo i veteranen Stefan Strandberg og den nesten ti år yngre Leo Skiri Østigård, som nå har sin arbeidsdag i italienske Genoa.

Forsvaret er grunnmuren i alle lag og det har vært Ståle Solbakkens frustrasjon at han ikke har fått bygget det som han ønsket. I det hele tatt ble hans første koronaer som landslagssjef ganske kaotisk. Han har funnet backene i Holmgren Pedersen og Birger Meling, men stoppereksperimentene vil fortsette. Men det tjener denne kvartetten til ære at Serbia ikke fikk en avslutning på mål før etter pause.

Men kampen ble avgjort av to magiske øyeblikk av lagets to verdensstjerner. Både vi og motstanderen vet at Martin Ødegaard kan trylle og at Erling Braut Haaland nesten er umulig å stoppe hvis han kommer rettvendt med pallen i beina. Han trengte to sjanser på å sette sin ene scoring denne kvelden og er nå nesten halvveis (16) til toppscoreren på landslaget, Jørgen Juve med 33. Det skal ta noen år til.

Skal Norge hevde seg på den store scenen med disse to gutta skinne samtidig som grovarbeiderne tar de nødvendige løpene hele veien. Da får man en slik sterk borteseier som dette mot lag som ligger langt over Norge på FIFA-rankingen. La oss håpe på samme kampbilde mot Sverige på søndag. Det er nå toppkampen i denne pulja etter at svenskene slo Slovenia 2–0 borte torsdag.

Klokka 02.30 i natt lander laget på Arlanda utenfor Stockholm og får to dagers lett trening på svenske plener. Mange av spillerne var totalt utkjørt i varmen og trenger restitusjon. Her må alle døgnets timer utnyttes.

KAMPFAKTA

Serbia - Norge 0-1 (0-1)

Rajko Mitic stadion: Ca. 20.000 tilskuere.

Mål: 0-1 Erling Braut Haaland (26).

Dommer: Pawel Raczkowski, Polen.

Gult kort: Fredrik Aursnes (3), Birger Meling (82), Norge, Aleksandar Mitrovic (61), Serbia.

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Leo Østigård, Birger Meling – Mohamed Elyounoussi (Julian Ryerson fra 87.), Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes (Kristian Thorstvedt fra 76.), Sander Berge (Mats Møller Dæhli fra 75.), Joshua King (Alexander Sørloth fra 46.) – Erling Braut Haaland (Morten Thorsby fra 67.).

Ubenyttede reserver: André Hansen, Sten Grytebust – Mathias Normann, Jens Petter Hauge, Fredrik Bjørkan, Andreas Hanche-Olsen, Brede Moe.

Serbia (3-4-2-1): Vanja Milinkovic-Savic – Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic (Strahinja Erakovic fra 75.), Strahinja Pavlovic – Darko Lazovic (Andrija Zivkovic fra 69.), Sasa Lukic (Marko Grujic fra 69.), Nemanja Gudelj (Luka Jovic fra 46.), Filip Kostic (Nemanja Radonjic fra 69.) – Dusan Tadic, Sergej Milinkovic-Savic – Aleksandar Mitrovic.

Ubenyttede reserver: Marko Dmitrovic, Predrag Rajkovic – Erhan Masovic, Nemanja Maksimovic, Stefan Mitrovic, Uros Racic, Mihailo Ristic.

























Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen