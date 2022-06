Casper Ruud mot Holger Rune: På lag med mamma

Da tennis endelig ble et samtaleemne også i Norge, var det selveste Holger Danske som fikkopp temperaturen. Og duellen Rune – Ruud kan åpenbart bli en klassiker i mange år framover.

«Forlad, forlad, forlad», ropte 19-åringen opp til tribunen der blant andre moren Aneke Rune satt under onsdagskveldens kvartfinale i Paris. Han var synlig stresset i kampen han var i ferd med å tape. Aneke Rune (blir mange fornavn her) er både mor og en slags manager som har tilrettelagt hele guttens karriere, både økonomisk og praktisk.

Hun forlot lydig arenaen, for så å komme tilbake senere i kampen som dansken tapte 1–3. Etter kampen benektet Holger at han ville sende moren bort, men det ble for mye med både moren og treneren der i kampens hete. Så da måtte en av dem ut, visstnok.

Han skiftet i stedet raskt fokus etter kampen til å skjelle ut Casper Ruud for hånlig opptreden, noe som ikke var mulig å registrere via tv-sendingen som går ganske tett på aktørene. Den duellen involverte mor Aneke seg også i i løpet av torsdagen der hun prøvde å snakke Casper Ruud ned ved å hevde at han ikke er en ekte topp ti i tennisen ennå, hva nå det måtte bety. Casper Ruud er rangert som nummer åtte i verden.

France Tennis French Open Aneke Rune (på første rad) følger duellen mellom Casper Ruud og hennes sønn sammen med trener Lars Christensen (t.v.) og Holger Runes søster, Alma bak seg. (Michel Euler/AP)

– Og når vi kigger på Djoko (Novak Djokovic, red.), Zverev, Medvedev m. fl., så er de alle så hjelpsomme over for de unge. Men altså ikke Ruud. Men han er nok ikke en ægte top 10 ennå – forstået (på den måte) at han ikke har ligget der så længe, at han hviler i sig selv som de andre, sier Aneke Rune til danske EkstraBladet, som har satt fyr på alle sine tabloide sylindere i den påstått verbale fighten mellom dansken og nordmannen.

For oss som ble hektet på tennisens gleder da John McEnroe skjelte ut de fleste rundt seg på 80-tallet, ble det et etterlengtet flashback med denne opplevelsen. McEnroe skjelte mot de fleste, men ikke sin egen mor. Han hadde henne ikke med seg i utskjellingen av Björn Borg og andre likesinnede heller. Den danske versjonen anno 2022 tar dette til et nytt nivå. Nå venter vi på neste trekk fra Casper Ruuds mor, som også satt ringside i Paris. Og i motsetning til sine danske rivaler har de minst en kamp til å se fram til.

Og til trøst og håp: John McEnroe ble en så riktig hyggelig fyr etterhvert.

