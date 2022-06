Nordmannen, svensken og dansken entrer tennisbanen

Det er ikke noe tennisfans, verken i Skandinavia eller resten av verden, er vant med. Der Danmark kan skilte med Caroline Wozniacki, som både var verdensener og vant en Grand Slam-turnering (Australia i 2018), er det Christian Ruud som til nå har vært vår beste spiller. Hans beste resultat var fjerde runde i Australia, og en 39. plass på verdensrankingen.

Til forskjell har svenskene fostret opp storheter som Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg, Magnus Normann, Jonas Björkmann, Thomas Johansson og Robin Söderling. Borg vant 11 Grand Slam-titler, hvorav seks av dem var på grusen i Paris, og er blant verdens beste gjennom tidene. Mats Wilander vant sju Grand Slam-titler, tre i Roland-Garros, og er den som har vunnet flest Grand Slam-titler som tenåring med fire gjennom tidene.

Svenskene var lenge en supermakt i tennis, men Thomas Johanssons Grand Slam-seier i Australia i 2002 er forrige gang en svenske kunne løfte trofeet. Robin Söderlings to finaler i 2009 og 2010 er det siste svenskene kan skryte på seg, da Söderling for øvrig ble den første til å slå Rafael Nadal på grusen i Paris. Med 13 Grand Slam-titler i Paris begynner gruskongens tid å være forbi, og klare for å ta over tronen er blant annet to skandinaviske innslag, men ikke fra Sverige.

Casper Ruud har de siste årene vært den klart beste skandinaviske spilleren, og har nå kjempet seg inn i topp ti i verden. I sin kvartfinale onsdag kveld møter han Holger Rune fra Danmark, og selv om 19-åringen kun er ranket som nummer 40 i verden, vant han sin første ATP-tittel i starten av måneden og er i kalasform.

Han er den første danske herrespilleren som har nådd kvartfinalen i Paris siden 1967, og i likhet med Casper Ruud var han verdens beste juniorspiller og vant sågar juniorturneringen i French Open i 2019. Så langt har han slått gode spillere som Denis Shapovalov, men verden fikk for alvor øynene opp for dansken da han slo fjerdeseedede Stefanos Tsitsipas i forrige runde. Det gjorde han med voldsomt aggressiv tennis.

Der Ruud slår med voldsom toppspinn og liker å få ballen til å sprette høyt, har Holger Rune en helt annen spillestil. Dansken er mye mer opptatt av å flate ut slagene sine, få mer fart i ballen og kommer til å slå på alt som ser ut som en mulighet til å sikre seg en vinner. Det er to helt ulike spillestiler, og selv om Ruud er favoritt kommer det for vår mann til å handle om å få satt gode server inn i spill slik at han kan kontrollere spillet og komme seg rundt på forehandsiden og dundre løs. Får han Rune ut på løp, er det gode muligheter for seier.

Casper Ruud (23) snakket før turneringen om at han allerede begynte å føle seg gammel, og presset til å levere gode resultater med blant andre Carlos Alcaraz, Holger Rune, Lorenzo Musetti og Jannik Sinner tre-fire år yngre enn han. Ruud er absolutt blant den nye vinen i tennisverden, og en generasjon som skal ta opp arven etter Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer. Verden kommer aldri til å se tre så dominerende tennisspillere igjen, men Ruud har alle muligheter til å bli første nordmann til å ta hjem en Grand Slam-seier og det verste er at han kan gjøre det allerede i år.

Ruud har slått Rune i alle tre av deres oppgjør til nå, og vår mann vant i strake sett (7-6,7-5) da de møttes i Monte Carlo i april. En turnering Stefanos Tsitsipas for øvrig vant, før han ble slått ut av Holger Rune, som har hevet seg mye siden den gang. Ruud går inn i oppgjøret som favoritt, og i en eventuell semifinale er det vinneren av Andrej Rublev og Marin Cilic som venter. To tøffe motstandere, men på langt nær umulig for en Casper Ruud i form.

Med årets trekning, og både Stefanos Tsitsipas og Daniil Medvedev allerede ute på Ruuds side av tablået, er det ikke sikkert Ruud noensinne får en gunstigere vei til finalen. Der venter enten Rafael Nadal eller Alexander Zverev, så det blir uansett veldig vanskelig å vinne, men årets definitive gjennombrudd i en Grand Slam-turnering kan absolutt krones med en plass i finalen.

Der vil han også møte Mats Wilander, som nå er blant dem som intervjuer spillerne på banen, og etter at Sverige har dominert tennisen gjennom mange tiår må söta bror nå se at Norge og Danmark tar over tennishegemoniet i Skandinavia. Norge mot Danmark på tennisbanen starter tidligst 20.45 onsdag kveld, og kommer med garanti om fyrverkeri.

P. S: Også Ulrikke Eikeri kan nå en finale i årets turnering. Hun og makker Joran Vliegen møter et tysk-amerikansk par i sin semifinale i mixed doubles. Den kampen starter allerede 11.00 onsdag.

