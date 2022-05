Kabelfloke i Folkets Hus

Det er steile energifronter på LO-kongressen. Delegatene dundres i hodet med rapporter som peker hver sin vei. Strømkabelen slår formelig krøll på seg. Samtidig er det strid om olje- og klimapolitikken.

LO-sekretær Are Tomasgard forsøkte å samle trådene da han tirsdag innledet til debatt om LOs handlingsprogram. Det gnistret virkelig av hans tale. Tomasgard sitter for øvrig som LOs representant i regjeringens energikommisjon. Han viet mye av innlegget på de store stridstemaene på LO-kongressen. Klima, olje og energi er allerede nevnt. Pensjon må også trekkes fram.

Kanskje det hjelper å heve blikket.

«Vi har alt som kreves av oss for å lykkes i det grønne skiftet. Vi har sterke kunnskapsmiljøer som kan bære framtidens arbeidsplasser», sa industrimannen Tomasgard. Han kom med løfte om at LO skal sitte i førersetet for å sikre en rettferdig overgang til lavutslippssamfunnet.

Fellesforbundets Jørn Eggum og Fagforbundets Mette Nord har begge uttrykt håp om å finne et kompromiss i LOs olje- og klimapolitikk. Det lover godt for LO-samholdet. NTL, Handel og kontor og andre opposisjonelle vil i så tilfelle tape i sitt krav om å stanse videre leting etter olje og gass på norsk sokkel.

Det mest interessante i budskapet fra Tomasgard var imidlertid det klare budskapet om hva som må være LOs energipolitikk. «Norge kan ikke løpe fra avtaler vi har inngått med europeiske land før krigen og energikrisen», sa Tomasgard og advarte mot en holdning der Norge er seg selv nok.

Dette var en tydelig beskjed til de mange på LO-kongressen som har bitt på budskapet i DeFacto-rapporten om strømkrisen. I denne rapporten etterlyses det et politisk skifte fra dagens regjering. Det tas til orde for at Norge må regulere krafteksporten, si opp avtalene om kabelforbindelsene til Tyskland og Storbritannia og gå ut av det europeiske energibyrået Acer.

Opp mot dette kunne tankesmien Agenda by på alternativ informasjon til delegatene på kongressen. En pamflett fra Agenda avliver langt på vei fem myter som hersker om den norske energipolitikken. Forvirringen synes total. Utfordringen er at mange av delegatene bruker den rapporten som best passer til inntrykkene og holdningene som allerede har festet seg. Å lese seg opp med friske øyne blir da ikke så lett.

Kanskje det hjelper å heve blikket litt. Uavhengig av dagens strømkrise og den anstrengte energisituasjonen i Europa, må vi se framover i tid. Svaret er kort og godt at det er behov for mer elektrisk kraft i markedet vårt. Da vil det uansett være klokt å øke den norske kraftproduksjon. Dagens vannkraftverk må rustes opp. Videre må det bygges ny vindkraft på land og til havs. Bare slik kan vi hogge over den gordiske knuten på strømkabelen. Fredag får vi LOs svar.

