LO har sådd et SV-frø

Peggy Hessen Følsvik vil ha SV med i regjering. Dette var det store nyhetspoenget i LO-lederens åpningstale på LO-kongressen mandag.

I fjor ivret LO-ledelsen sterkt for at stortingsvalget skulle resultere i en flertallsregjering med Ap, Sp og SV. De tre partiene fikk riktignok flertall på Stortinget, men de innledende forhandlingene på Hurdal endte med at SV hoppet av prosjektet. Enden på visa ble en mindretallsregjering av Ap og Sp med SV som økonomisk støttehjul.

SV fikk en politisk drømmeposisjon, og partiet har kunnet høste æren for populære scoringer. De kom som lissepasninger. Dette var i stor grad saker som Ap og Sp egentlig burde ha kvittert ut for egen maskin. Og mandag benyttet LO-lederen altså anledningen til å blåse nytt liv i iden om en rødgrønn trio. Peggy Hessen Følsvik viste til at det har oppstått en ny situasjon i kjølvannet av Ukraina-krigen. Vi har fått både energikrise og matvarekrise.

SV kan ikke bare skumme fløten.

Utspillet fra LO-lederen blir som forventet møtt med ulike reaksjoner i de tre aktuelle partiene. Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier klart nei til å ta SV med i regjering. Han hevder at situasjonen nå er den samme som da soneringene brøt sammen i fjor høst. Det hører med til historien at Vedum konsekvent var avvisende til SV i hele valgkampen. Sp fikk i så måte full strategisk klaff etter valget.

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsket imidlertid å ha med både Sp og SV. Derfor holder han nå døra på gløtt for SV, men understreker at dette ikke er en aktuell problemstilling for øyeblikket. SVs fungerende leder Kirsti Bergstø er åpen for å diskutere regjeringsdeltakelse, men da må det i tilfelle forhandles på nytt med blanke ark.

På denne bakgrunnen synes ideen om en trepartiregjering ikke å være noen realistisk mål, på kort sikt. Men LO-lederen kan ha sådd et frø og dermed skapt ny dynamikk. Spørsmålet er om statsminister Støre kan by på vann, gjødning og gode vekstvilkår. Og det er fortsatt to problematiske faktorer: Sp er såre fornøyd med dagens regjeringskonstruksjon. Samtidig ser SV ut til å trives med å høste gode frukter av samarbeidet med regjeringen.

Men det er en tredje faktor som også teller inn. Støre irriterer seg grønn over at SV finner sammen med den øvrige opposisjonen på Stortinget i den ene saken etter det andre. Samtidig som SV sklir unna når ansvaret for upopulære kutt skal plasseres. I de neste årene må den økonomiske sitronen krystes ytterligere. Da blir det uholdbart om regjeringen fortsatt blir presset fra skanse til skanse. SV kan ikke bare skumme fløten.

LO-lederen skal ha ros for forsøket på å løse opp i en fastlåst situasjon. Det bør bekymre strategene i både Ap, Sp og SV at flertallet kan komme til å tørke ut. Den rødgrønne trioen må spille hverandre gode. Ved neste korsvei kan det være for sent å angre.





