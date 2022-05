Erkjennelsen er der: Vålerenga skal unngå nedrykk

0–4 for Rosenborg ble akkurat det sjokkerende resultatet som gjør at alle steiner må snus rundt A-laget. Først starter de med ferie og noen dager fra hverandre. Så skal laget gjenoppbygges til prosjekt overlevelse. En tredel av sesongen er spilt og klubben er tre preg unna direkte nedrykk.

Du så det rett etter kampslutt søndag kveld. Alle spillerne gikk rett bort til Klanen og sto skolerett i fem minutter foran en syngende supportergruppe. Ingen var i tvil om budskapet. Ingen var i tvil om hvordan VIF-spillerne og supporterne hadde det.

[ Joacim Jonsson: - Uakseptabelt ]

Førstemann ut i mediesonen var sportssjef Joacim Jonsson. Som han utdypet i Dagsavisens podkast Trikkeligaen i forrige uke: Han er så elendig taper at han må holde seg unna garderobe og spillere etter kamper. Nå skjønte han rollen sin. Kriser må frontes.

Jonsson snakket i enda større bokstaver enn han var kjent som da han var fotballekspert i Eurosport. Ordene han brukte var krise, uakseptabelt, elendige prestasjoner, skammelig. Han snakket om søvnløse netter og kommende utskiftninger i spillerstallen. Få mennesker blir bedre av å bli skjelt ut. Men han satte ord på hvordan hele A-laget føler situasjonen på kroppen.

[ Fagermo sendte spillerne rett på ferie ]

Jonsson er opptatt av manglende ledertyper på banen i norsk fotball. Den som fysisk og mentalt står fram når spillet svikter. Som evner å løfte laget gjennom sin væremåte. VIF letter etter vedkommende nå.

Så kom keeper Kjetil Haug. Han innrømmet glatt sin enorme keepertabbe. Om hvordan det er å spille en kamp der motstander scorer på nesten alle sjansene sine, mens eget lag ikke gjør det. Om den mentale øvelsen å måtte stå i det. Å ha tro på egne ferdigheter når alt rakner. Å kjenne på kravet av å være VIF-spiller. – Det må vi tåle, og kriser må vi løse sammen. Hver enkelt må gå i seg sjøl, sa han til undertegnede.

Ropene på Dag-Eilev Fagermos avgang er mange og høylytte i Vålerenga. Da han kom 45 minutter etter kampslutt, etter å ha gjennomført lagets krisemøte, var han synlig preget. Dette scenarioet hadde han ikke forutsett. Svikten i forsvaret, svikten i angrepet. Marginene som går imot i kamp etter kamp.

Han får ikke sparken, han trekker seg ikke. Men han kan ikke være den tøffeste i klassen hele tida. Dette var spillemessig ingen 0–4 kamp, men det hjelper ikke. Resultater i fotball er det eneste som teller. Duoen Jonsson/Fagermo må få tid til å virke sammen. I neste overgangsvindu skal svensken handle. Men det er fortsatt mange kamper dit.

[ Spillerbørsen VIF: Mange toere ]

Hvorfor fungerer ikke spillere som før har blomstret? Hvorfor virker ikke det som var en av Norges mest spennende angrepstrioer? Dønnum, Kjartansson og Sahraois evne til å kjøre seg fast er bildet på Vålerengas svikt anno 2022.

For dette var kampen der alt gikk galt for Vålerenga. I tillegg til det sportslige havariet pådro stortalentet Odin Thiago Holm seg enda en skade. For første gang skulle han starte i ankerrollen han har vært tiltenkt siden i vinter. Det holdet i 25 minutter før han måtte av. Vålerengas største potensielle salgsobjekt må først og fremst bli frisk og skadefri.

Kjetil Rekdal snakket med mediene i nesten en time etterpå. Han ville ikke løse VIFs problemer, han har hatt nok med sine egne. Han innrømmet at resultatet var flatterende, at Rosenborg har masse å jobbe med, men at resultatkravet i toppfotballen er ubønnhørlig. For det var et lag også med mange svakheter VIF tapte med fire mål mot.

Vålerengas treninger og spillernes fysiske nivå måles elektronisk hver dag. Laget er godt nok trent. Mange balanserer på grensen til hva de tåler. Men fotball er et forunderlig spill der mentale mekanismer og en udefinerbar form for samhandling også teller inn.

Før avspark var det show med mange av VIF-heltene fra 2005-laget, det siste som er seriemestere i denne klubben. Ledet av Kjetil Rekdal. Laget vant seriegull med hjelp av en effektiv og ganske kynisk spillestil. Nå skal Vålerenga vinne fotballkamper, koste hva det koste vil. Underholdningen får andre ta seg av. For spillere og supportere er det bare poeng som teller.

