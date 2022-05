Kirker på feil kurs

Siste uke var jeg langt sør i Tyskland for å oppleve de berømte pasjonsspillene i Oberammergau. Spillene settes opp hvert tiende år og samler mange hundre tusen besøkende fra alle verdensdeler.

På grunn av korona ble det denne gang to års utsettelse. Kanskje har regissøren fått med seg det som skjer i verden i vår samtid. I sommerens oppsetting er faren ved religiøs makt understreket, samtidig som fredsbudskapet til Jesus vektlegges. Spillet har sine røtter tilbake til begynnelsen av 1600-tallet da tredveårs-krigen raste i Europa. Litt feilaktig fikk den et stempel som religionskrig.

Ikke minst i USA har den katolske kirke slitt med med omdømmet. Her er det rikelig å bekymre seg over også i andre kirkesamfunn

Å tenke over historien er viktig, men den vel fem timer lange forestillingen i den gedigne hallen i Oberammergau ga rikelig med anledning til å reflektere over kirkenes rolle i vår samtid. Tenker man på de hendelsene som preger overskriftene nå, er det ikke spesielt oppløftende for kristne trosmiljøer. Den russisk ortodokse kirke har havnet på feil side i Vladimir Putins angrep på Ukraina. I Ungarn har statsminister Viktor Orban lenge lyktes med å spille på tung religiøs retorikk i bestrebelsene på å sikre seg makt og undergrave demokratiet.

I Tyskland er det ikke lenger kirkens rolle opp mot det politiske som får oppmerksomhet, men de mange seksuelle overgrepsskandalene innen den katolske kirke. Dette har skapt store problemer for et nasjonalt, kirkelig arrangement som ble holdt i Stuttgart denne helgen. Dit kom statsminister Olaf Scholz og president Frank-Walter Steinmeier, men den prominente deltakelsen er blitt satt i skyggen av at en av de mest fremtredende biskopene, Georg Bätzing, har forfremmet en prest som er anklaget for seksuelle overgrep. Bätzing begrunnet forfremmelsen med at den involverte presten hadde vist anger og beklaget overfor offeret.

Bagatelliseringen av de mange seksuelle overgrepssakene verden over har over mange tiår ridd den katolske kirke. Man kan virkelig lure på hva som skjer når overgriperne blir beskyttet av sine overordnede gjennom tilsløring og mangelfulle reaksjoner. For ofrene legger dette ekstra sten til byrden.

Ikke minst i USA har den katolske kirke slitt med med omdømmet. Her er det rikelig å bekymre seg over også i andre kirkesamfunn. Den vedvarende støtten til Donald Trump fra de hvite evangelikale kirkene skaper mye debatt og frustrasjon. Dette forsterket seg etter skoleskytingen i Texas forrige uke. Det republikanske partiet, godt støttet av kirkelige miljøer, vil ikke høre på argumenter om at de mange skoleskytingene kan knyttes til USAs liberale våpenlover. Noen dager etter udåden i Texas hadde National Rifle Association, den mektige organisasjonen for våpeneieres rettigheter, sin årlige konferanse nettopp i Texas, nærmere bestemt i Houston.

Dit kom tidligere president Donald Trump og Texas-senator Ted Cruz. Disse to fremtredende representantene for det republikanske partiet har det til felles at de henter sterk støtte fra evangelikale miljøer for sin politikk. Hadde disse miljøene snudd i synet på våpenkontroll, ville det vært langt vanskeligere for Trump og hans likesinnede å stå for denne politikken.

Som alle andre institusjoner i samfunnet lever kirkene på tillit. Denne er i de senere årene blitt alvorlig utfordret, noe som blant annet gir seg utslag i medlemsflukt, i hvert fall for den katolske kirke i Tyskland. Det sier sitt at oppslutningen om trosfesten i Stuttgart ble mer enn halvert sammenlignet med et lignende arrangement i Münster for fire år siden. Det hjelper lite å holde støttemarkeringer for ofrene i Ukraina når kirkene ikke makter å ta tak i de problemene som ligger rett foran egen nese.

