Om igjen en gang til i reprise, nok en gang

Et både velbrukt og vellykket politisk retorisk grep, er å ta tak i en motstanders fremste og beste egenskap, og snu den til vedkommendes største feil og mangel. Det har vi sett mange ganger, for eksempel da Ap-leder Jonas Gahr Støres største forse, evnen til å se en sak fra to sider og å gå i dialog, ble snudd 180 grader til «Tåkefyrste» (Høyre) og «Vingle-Jonas» (Frp).

Som næringslivsleder utmerket Jan Christian Vestre (Ap) seg med å snakke med store ord, sterkt engasjement og entusiasme om det han er opptatt av. Denne egenskapen har han tatt med seg inn i politikken, og den var en viktig grunn til at han ble omtalt som et av regjeringens sterkeste og mest spennende kort da han begynte som næringsminister. Men nå er det gått et halvt år, og opposisjonen er for lengst i gang med å dekonstruere Vestres ivrige vokabular. Han skal framstilles som en politiker som bare prater og ikke handler. I onsdagens spørretime ble denne kritikken tatt helt ut i perfeksjonen, eventuelt i parodien – avhengig av hvem du spør.

Inflasjonen i anklagene om store ord klarte han ikke å stoppe.

Linda Hofstad Helleland fra Høyre var først ut. «Det vi må måle næringsministeren på, er handling og ikke prat», var hennes inngang til et spørsmål om utsettelsen av Ocean Space Centre. (Tilsynelatende har ingen oppdaget at «Ocean Space» bare er det latterliggjorte og store ordet «havrommet» på engelsk. Hva som skjer med støtten til senteret når det kommer for en dag, er ikke godt å si). Sivert Bjørnstad fra Frp fulgte opp, og viste til at det ikke har kommet verken noen stortingsmeldinger eller proposisjoner fra Vestre til Stortinget i løpet av de sju månedene han har styrt. Bare ord.

Da kom det flere ord. «Tusen takk til representanten for et spørsmål jeg har gledet meg til å svare på. Siden denne regjeringen tiltrådte, har vi levert tre ganger flere næringssaker til Stortinget enn det Solberg-regjeringen gjorde i sitt første halvår,» sa Vestre og ramset opp eksportsatsing, én dør inn, industrielle partnerskap med EU, Tyskland, Sverige og USA – og over 20 økonomiske ordninger for å sikre sysselsettingen etter omikron. I samme slengen varslet han en batteristrategi, en mineralstrategi og en eierskapsmelding.

Det hjalp ikke. «Hvorfor vil ikke statsråden handle?», gjentok Bjørnstad. Etter nok et svar fra Vestre, konkluderte Bjørnstad med at «næringspolitikken til næringsministeren så langt handler om mange ord, mange store ord, men lite handling». Vestre prøvde å si noe om at regjeringen var opptatt av å hindre en galopperende rente, men inflasjonen i anklagene om store ord klarte han ikke å stoppe. «Mange ord. Mange store ord. Men ingen handling», sa Bjørnstad. «Næringsministeren bruker ord. Store ord. Bare i denne spørretimen har han snakket om gigantisk og storstilt», fortsatte Sveinung Rotevatn fra Venstre. «Gigantisk og storstilt» istemte Hofstad Helleland.

Vestre hadde et stort ord til. «Vi tar store ord i munnen når det er grunn til det. Satsingen på havvind er historisk».

Et eksempel på gigantisk er det før nevnte Ocean Space-havrommet, som også har en storstilt budsjettsprekk på en halv milliard kroner – før byggingen er i gang. Mange av spørsmålene til Vestre tok utgangspunkt i at regjeringen har foreslått å bremse byggingen av dette senteret for å få kontroll på pengebruken. Avgjørelsen har overrasket mange, faktisk ser det ut til at regjeringen har overrasket seg selv. Man kan jo stille seg spørsmålet om kommunikasjonen mellom Kommunaldepartementet som har ansvar for Statsbygg, og hav- og fiskeriminister Bjørnar Skjæran, som har ansvar for selve senteret, har vært den aller beste. Det har i alle fall ikke skortet på verken forundring eller protester, også internt.

Etter at Ap og Sp overrasket seg selv med å stoppe/bremse Ocean Center/havrommet, har signalene vært at det likevel skal bygges, men at man må «se på tallene», som det heter. En annen ting man må «se på» er at senterets søknad om byggetillatelse er blitt sendt i retur av Plan- og bygningsetaten i Trondheim kommune fordi den er mangelfull. «Dere kan ikke sette i gang byggearbeidene før dere har fått igangsettingstillatelse» skriver kommunen med fete typer, og det er det nok grunn til, for det er vanskelig å se hvordan senteret skal rekke å få gjort unna søknadsprosessen nå før det planlagte første spadetaket skal tas i august, og om den erkjennelsen har sunket helt inn.

Dette er en vesentlig opplysning, kan man si, men den kom visstnok fram til Fiskeriministeren først etter at Adresseavisen meldte om saken søndag kveld. Heller ikke her er det grunnlag for å si at det har vært perfekt kommunikasjonsflyt.

Nå ligger hele saken i Stortinget, og der er det kanskje enklere å løse den enn i regjeringen. Det kan umulig bli vanskeligere. Det er ikke for store ord.

