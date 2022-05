Svarte-Per bak skjermen

Nærmere en firedel av norske TV-seere har ikke tilgang til TV 2s nyhetstilbud. Det skjer til tross for at staten betaler TV 2 store millionbeløp for at denne tjenesten blir produsert. I halvannen måned har landets Altibox-kunder vært uten TV 2-signaler. Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) vil ikke gripe inn i konflikten mellom TV 2 og Altibox.

«Som kultur- og likestillingsminister skal jeg ikke ha noen rolle i slike forhandlinger», skriver ministeren i et svar til Fremskrittspartiets Terje Halleland. TV 2 får årlig 135 millioner kroner for å oppfylle oppdraget som allmennkringkaster.

Avtalen med staten innebærer at minst 95 prosent av husstandene rent teknisk skal kunne motta TV 2s hovedkanal. Men det står ikke at disse husstandene faktisk skal motta dette TV 2-tilbudet. Dermed kan kulturministeren formelt sett toe sine hender. Problemet er at 700.000 husstander sitter igjen med Svarte-Per bak en svart TV-skjerm.

Det er ikke første gangen at TV 2 er i konflikt med distributører. Det synes snarere å være en regel. Først var det Canal Digital som ikke ville godta vilkårene. Så ble det knute på kabelen til Telia, og nå er det altså en uløst floke mellom TV 2 og Altibox. Budskapet fra motparten er klart: TV 2 skal ha betalt for selskapets alle fem kanaler. Sluttkundene skal ikke kunne velge bare å abonnere på eksempelvis Nyhetskanalen. Alternativet er svarte skjermer.

Bakteppet er det faktum at TV 2 i 1992 startet som et reklamefinansiert alternativ til statsfinansierte NRK. Men siden den gang har mye endret seg, og nye betalingsløsninger har gjort sitt inntog. Og siden 2018 har TV 2 mottatt 135 millioner kroner i året for å være en allmennkringkaster med et bredt tilbud.

Alternativet er at TV 2 blir som Discovery.

Finn H. Andreassen, som blant annet har vært nyhetsredaktør og programdirektør i TV 2, er opprørt. «Kanskje er det på tide at kulturministeren våkner og sørger for at statens betaling til TV 2 for å lage et nyhetstilbud nå blir et tilbud til hele det norske folk», skriver Andreassen i et debattinnlegg.

Andreassen har et godt poeng. Det gir liten mening at staten skal bruke millioner på en allmennkringkaster som ikke når fram til hele befolkningen. Alternativet er at TV 2 blir fullt ut en kommersiell kanal på lik linje med for eksempel Discovery.

Kulturministeren skal selvsagt ikke gå inn i private forhandlinger. Det er i første rekke opp til TV 2 å løse den pågående konflikten. Men dersom TV 2 ikke er seg sitt ansvar bevisst, må kulturminister Anette Trettebergstuen gripe inn og sørge for at TV 2-avtalen blir forbedret. Politikerne må ikke abdisere. Det må finnes et ris bak speilet.

