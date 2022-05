Det er ikke lett å være Oslo for tida

Nå fikk journalisten være fornøyd med svaret, mente byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han ville kanskje ikke bruke de sterkeste ordene, men det var liten tvil om hva som var Oslo-byrådets tydelige budskap under pressekonferansen om revidert Oslo-budsjett torsdag: Byen er under hardt press. Det er tøffe økonomiske tider, og hovedstaden har fått en hard trøkk gjennom pandemien, og skal nå være i stand til å huse en god del av flyktningene som kommer fra Ukraina. I tillegg blir alt dyrere og dyrere. Byggeprosjekter sprekker, og det er tunge tider.

Det er bare to dager siden Oslos gater badet i sol og ivrige barn. Det rekordstore barnetoget ga håp om at vi har lagt en tøff periode bak oss. Det var oss kanskje vel unt med en 17. mai i sommervær?

Men dagen etter dagen derpå var det alvorlige byrådspolitikere som møtte pressen. De har riktignok funnet penger til en stor satsing på gratis aktivitetsskole for tredjeklassinger. De har også funnet penger til ekstra aktiviteter til barn og unge i sommer. Men de store pengene går til regningen etter korona og til tiltak for flyktninger, pluss 250 millioner kroner til strømstøtte.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) sier at regjeringen skylder Oslo 850 millioner kroner. Han er også oppgitt når han forteller om hvordan Oslo nå budsjetterer med å kompensere Ruter for trafikkbortfallet. Det er ikke verst at Oslo klarer å dekke opp alt dette selv. Men det er heller ikke riktig at byen skal gjøre det.

– Jeg kan ikke vente til desember for å vite om jeg får 1,6 milliarder eller ikke, sa han på pressekonferansen.

Oslo har gjennom hele koronaperioden bedt staten ta mer ansvar for kostnadene de har hatt. Det har vært et mønster: Oslo roper og viser fram konsekvensene dersom de ikke får dekket nok, og regjeringen har forsøkt å berolige, for så å komme littegrann seint på banen med en form for kompensasjon. Derfor er det ikke så rart om Oslo-politikerne fikk et lite sjokk da regjeringen la fram revidert statsbudsjett for kort tid siden.

Oslo står i en aldri så liten kollektiv-krise. De har Fornebubanen-prosjektet som etter planen nå spiser opp pengene som skulle gå til Majorstuen stasjon, og som har tvunget fram en bompengeøkning som er lite heldig for Ap å ha med seg inn i en valgkamp. Når SV nå signaliserer overfor Avisa Oslo at de kommer til å tape kampen om å få mer statlig bidrag til Fornebubanen, gjør det situasjonen ganske så låst.

Og med et Ruter som fortsatt ligger nede etter pandemien, bindes enda mer midler opp i regningen etter korona. Da ser det noe stusslig ut når en del av løsningen til Oslo-byrådet er å bevilge 70 millioner kroner til «attraktivitetstiltak» for kollektivtrafikken. Det står ingenting i budsjettet om hva slags tiltak dette er, så det gir jo rom for morsom spekulasjon. Gratis kaffe på morgenen? Muffins? En ekstra avgang eller to? Hvem vet.

Men Oslos store problem løses ikke av Oslo alene nå. Det er derfor Raymond Johansen, selv om han ikke ville gi noen en overskrift, var særdeles tydelig. Han oppfordret regjeringen sterkt til å se nøye på Oslos utgifter. Til å tenke over hvordan Oslo har avlastet spesialisthelsetjenesten under korona gjennom teststasjoner. Han snakket om tillitsforholdet mellom stat og kommune.

Det bør regjeringen merke seg. Vi så hvordan forholdet mellom Oslo og regjeringen ble utfordret under korona da det var snakk om vaksinefordeling. En sånn offentlig ordveksling vil neppe Raymond Johansen ha med et partikollegaer i regjeringen. Men når deler av koronaregningen i verste fall ser ut til å bli tatt av Oslos innbyggere gjennom tapping av bykassa, måtte han si ifra.





