Dobbeltmoralen i dette bildet

Selvfølgelig signerte Norges største fotballstjerne for den regjerende Premier League-mesteren. Det lå i kortene, og det var kun et tidsspørsmål før offentliggjøringen kom.

Etter at Manchester City bekreftet overgangen på sin nettside og i sosiale medier, har det aller meste handlet om hvor mye penger Haaland har kostet, hvor mye han kommer til å tjene, og ikke minst; hvor fantastisk god han både er og kommer til å bli i Premier League.

La det ikke være noen tvil: Erling Braut Haaland er en helt fantastisk spiss. Han er på vei til å bli, om ikke er allerede, tidenes beste norske fotballspiller.

Men hvor utrolig god han er, og hvor mange mål han kommer til å score i City kan du lese om hvor som helst ellers. Det var jo aldri noen tvil om at han skulle til en av de rikeste klubbene i verden. Skal vi da virkelig hoppe i glede? Skal vi euforisk juble i ekstase over denne overgangen?

Problemet her er jo at Manchester City eies av City Football Group, et selskap som styrer fotballklubber rundt om i verden. Hvem eier dette selskapet? Jo, det er Abu Dhabi United Group, som igjen eies av Mansour bin Zayed Al Nahyan, bedre kjent som Sheikh Mansour.

Mansour er sønn av den tidligere «presidenten» i De forente arabiske emirater, og er selv «visestatsminister» ved siden av sin bror og nåværende «president», Khalifa bin Zayed Al-Nahyan. Eller diktatorer, som det egentlig burde beskrives som i offentligheten.

Vi ser stadig at norske influensere drar på sponsede reiser til dette landet, ukritiske og fornøyde på luksushotell og med god mat i svære skyskrapere. Nå har også Haaland blitt en kommersiell aktør for De forente arabiske emirater.

I dette landet er det forbudt å være homofil og kvinner blir undertrykt i aller høyeste grad. I tillegg har Emiratene vært ansvarlige for krigsforbrytelser i Jemen, og aktivister tortureres og forsvinner.

De forente arabiske emirater er på 138. plass på Reporters Without Borders’ pressefrihetsindeks i verden. En av verdens rikeste menn, i et av landene i verden med klart minst ytringsfrihet, styrer Haalands nye klubb.

Det virker det som det er få som bryr seg om i de norske riksmediene. VGs kommentator fokuserer på hvor smarte spissen og «Team Haaland» har vært gjennom hans korte og sinnssykt imponerende sportslige karriere. TV 2s hjemmesider florerer av Haaland-bilder med overskrifter om hvor mye penger som er involvert, og eksperter, venner og tidligere lagkamerater som hyller 21-åringen for klubbvalget.

Aftenpostens kommentator belyser heldigvis den mørke siden av den lyseblå Manchester-klubben i sin kommentar. Det gjør også, ikke overraskende, fotballtidsskriftet Josimar.

Ellers er det hårreisende og urovekkende å se hvor vante vi har blitt med sportsvasking i internasjonal fotball og i idrett generelt. Og altfor mange av oss godtar at det skjer uten å heve stemmen. Det virker som om få i det hele tatt tenker over det - og er klar over hva sportsvasking er.

Blant fotballsupportere i Norge er det omtrent kun positive reaksjoner, og de gleder seg til å se Haaland i Premier League. Kanskje ikke så rart, for det er jo uforståelig nok den ligaen vi nordmenn bryr oss mest om.

Men hvem skal utfordre Erling Braut Haaland på dobbeltmoralen han viser nå? Nei, det er sant. VG gjorde jo nettopp dette i fjor høst, men fikk selvsagt ikke noen kommentar fra verken hovedpersonen selv eller folkene rundt ham.

Jeg skulle ønske at superstjernene i den moderne fotballen eide litt integritet, i det minste. Haaland kunne valgt å bli en altfor godt betalt fotballspiller OG et forbilde, om han hadde turt å uttale seg om helt grunnleggende, menneskelige verdier. I stedet vil han spille for en klubb som bedriver sportsvasking, og hjelper dermed både Sheikh Mansour og emiratene med å skjule sin bakside.

For to dager siden reklamerte Lionel Messi for Saudi-Arabia på Instagram. I går ble Haaland klar for emiratklubben City. Om et halvt år er det fotball-VM i Qatar.

Fotballen blir bare verre og verre, men heldigvis er det «gøy for norsk fotball med en spiss på verdens beste lag». «Ikke glem at vi får se ham i hele Norges favorittliga, Premier League».