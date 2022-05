Nå begynner det å ligne på noe, Vålerenga

RELEASE ARENA (Dagsavisen): Overbevisende borteseier. Mål fra Aron Dønnum og Vidar Örn Kjartansson. Målpoeng fra Osame Sahraoui. Vålerenga-spillerne fikk mai-starten de ønsket seg på Release Arena, minus et unødvendig baklengsmål etter en feilberegning av Kjetil Haug i feltet.

For VIF-trener Dag-Eilev Fagermo kan grunn til å glede seg over mye av det vi fikk se på naturgresset i Sandefjord søndag ettermiddag, spesielt før reduseringsmålet.

Mye har blitt skrevet om Aron Dønnum etter returen fra Standard Liége. Dønnum har nemlig ikke levert, og Fagermo har erkjent at han kanskje brukte VIF-profilen for tidlig, men mot Sandefjord lyktes det endelig. Å få Dønnum i gang før han drar tilbake til Belgia, kan vise seg utrolig viktig.

Og det var «to i én»-effekten for bortelaget. Osame Sahraoui har igjen måttet tåle å få påpekt mangelen på målpoeng. Den driblesterke kantspilleren herjet tidvis i sesongoppkjøringen mot god motstand, men har ikke bidratt med verken scoring eller assist i serien – før nå. Dønnums scoring og Sahraouis målgivende var riktig medisin for Vålerenga – og trolig en nøkkel for duoens selvtillit i fortsettelsen. Sahraoui lekte seg tidvis med sandefjordingenes høyreside i dette oppgjøret.

Viktig var det også at Vidar Örn Kjartansson fant nettmaskene. Torgeir Børven lusker i kulissene, og VIF er avhengig av å ha en spiss som scorer mål. Kjartansson har selv innrømmet at fjorårets målfangst på fem var «flaut». Nå har han tre. Kanskje var dette kickstarten islendingen trengte.

Ivan Näsberg har bestemt seg for å dra videre i sommer, og flere spekulerer nok i hvordan stopperen takler å spille VIF-kamper med vissheten om at en ny klubb venter i horisonten. Men søndag var det ingen åpenbare tegn til at Näsberg hadde tankene i den greske solen. Stopperen avverget for eksempel glimrende da Sandefjords Franklin Nyenetue fikk en stor mulighet foran kassen i starten av oppgjøret.

Før søndagens triumf hadde ikke Vålerenga levd opp til forventningene spillemessig. Likevel var seks poeng etter fire kamper resultatmessig noe flere kanskje ville spådd i forkant. Aspmyra og Aker stadion er jo vanligvis knalltøffe bortekamper for de aller fleste.

Derfor var søndagens trepoenger så viktig, og spesielt fordi seieren ble sikret på fortjent vis – selv om det dog må nevnes at det ble nervøst i tiden etter vertenes redusering. Viktig er det også at seieren kom borte, for der VIF har slitt.

Kampene kommer som perler på en snor for Vålerenga i fortsettelsen. Mai måned vil nok gi oss en pekepinn på om det blir medaljekamp på Valle eller ei. Tromsø (b), HamKam (h), Strømsgodset (b), Lillestrøm (b) og Rosenborg (h). Skal det bli tetstrid, medaljehåp og oppreisning etter fjorårets skuffende sjuendeplass, bør VIF kapre (minst) ti av femten mulige poeng fra den rekken. Kanskje også mer?

Mot Sandefjord leverte VIF-spillerne. Det bør gi håp og optimisme framover.

Kampfakta

Sandefjord – Vålerenga 1-3 (0-2)

4058 tilskuere

Mål: 0-1 Jesper Taaje (selvmål 8), 0-2 Aron Dønnum (31), 0-3 Vidar Örn Kjartansson (50), 1-3 Alexander Ruud Tveter (73).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Sander Risan Mørk, William Kurtovic, Mats Haakenstad, Sandefjord, Tobias Christensen, Vålerenga.

Lagene:

Sandefjord (4-3-3): Jacob Storevik – Mats Haakenstad, Jesper Taaje, Quint Jansen (Philip Slørdahl fra 61.), Ian Smeulers – Sander Risan Mørk (Harmeet Singh fra 74.), William Kurtovic, Aleksander Nilsson – Mohamed Ofkir, Alexander Ruud Tveter (Sivert Gussiås fra 78.), Franklin Nyenetue (Youssef Chaib fra 61.).

Vålerenga (4-3-3): Kjetil Haug – Vegar Eggen Hedenstad, Brynjar Ingi Bjarnason, Ivan Näsberg, Leonard Zuta – Henrik Bjørdal, Tobias Christensen (Jonatan Tollås Nation fra 90.), Petter Strand – Aron Dønnum (Taofeek Ismaheel fra 74.), Vidar Örn Kjartansson (Seedy Jatta fra 66.), Osame Sahraoui (Magnus Riisnæs fra 90.).

