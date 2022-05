Renta er riset bak speilet

Norges Bank varsler en gradvis økning i styringsrenta. Den vil mest sannsynlig bli satt opp i juni. Dette var beskjeden som sentralbanksjef Ida Wolden Bache ga oss alle torsdag. Norges Bank valgte da å holde styringsrenta uendret på 0,75 prosent. Den norske sentralbanken opptrer dermed forutsigbart og i tråd med det som ble skissert etter forrige rentemøte. Men dersom det «blir utsikter til mer varig prisvekst», kan renta bli satt opp raskere enn det som var prognosen i mars.

Oppgangen i norsk økonomi har fortsatt gjennom vinteren. Arbeidsmarkedet er stramt, og ledigheten er lavere enn tidligere anslått. Prisene innenlands har steget mindre enn forventet den siste tiden, men stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på importerte varer ventes å løfte den underliggende inflasjonen.

Mange har dessverre blitt litt bortskjemte.

Det er stor usikkerhet om hva som blir de økonomiske konsekvensene av krigen i Ukraina. Norges Bank mener det er en risiko for at prisveksten internasjonalt tiltar, samtidig som veksten svekkes. Den norske pengepolitikken må fortsatt karakteriseres som ekspansiv. Den norske sentralbanken mener derfor at det er behov for å øke styringsrenta gradvis for å dempe presset i norsk økonomi.

Samtidig må politikerne holde igjen på bruken av oljemilliarder, slik forutsetningen er å gjøre i gode tider. Sjefen for oljefondet, Nicolai Tangen, har i tillegg kommet med en advarende pekefinger. Sannsynligheten for at fondet kan falle med svimlende 40 prosent, har økt. Da må politikerne i tilfelle kutte ti prosent på statsbudsjettet, hvis fondets verdifall blir langvarig.

[ Selvskading i LO-familien. ]

Norges Bank varslet i mars at det kan bli sju renteøkninger innen utgangen av neste år. Dermed kan vi ende opp med en styringsrente på 2,5 prosent. Da snakker vi i tilfelle om en utlånsrente i banken på rundt fire prosent. Dette er egentlig et normalt nivå. Problemet er at vi har hatt unormalt lavt rentenivå i lang tid. Mange har dessverre blitt litt bortskjemte og forledet til å tro at dette nivået er normalen.

[ Verden blir aldri den samme igjen, uansett. ]

Utfordringen nå er å hindre at Norges Bank setter renta mer opp enn det gjeldende prognose tilsier. Det vil nemlig bli resultatet dersom politikerne nå bruker for mange milliarder kroner i det reviderte statsbudsjettet som legges fram om en snau uke. Da kommer Norges Bank i tilfelle til å sette renta ekstra mye opp. Det samme vil skje dersom de neste rundene i årets lønnsoppgjør sprenger normen som ble satt i industrioppgjøret. Og ditto dersom jordbruksoppgjøret ender med mye dyrere mat i butikkene.

Norges Bank opptrer uavhengig og kan ikke overstyres. Politikerne og arbeidslivets parter vet at de har en overdommer som slår ned på økonomisk løssluppenhet. Rentespøkelset er et effektivt ris bak speilet.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen