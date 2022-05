Bergen stasjon

I Dagsavisen er det sånn at noen av oss kan teksten til alle «bergensvisene» og andre kjenner Erna Solberg. Selv skryter jeg av at jeg har gått opp til Fløyen, og av og til over Vidden til Ulriken, nesten hver søndag i flere år. Jeg har faktisk ei datter som heter Bea, delvis oppkalt etter arbeidsplassen der jeg og moren hennes møttes, Bergensavisen (BA). Videre er det vel ingen av oss i Dagsavisen som ikke elsker de trange smauene og Fisketorget. Fra våre kontorer i Oslo sentrum har vi fått med oss at Brann har rykket ned, og vi unngår ikke å legge merke til det når de største kranglene bryter ut i Bergen. Men vi må innrømme at det er mye som skjer mellom de sju fjell som vi ikke får med oss eller forstår, rett og slett fordi ingen av oss bor eller jobber i Norges nest største by. Det har vi bestemt oss for å gjøre noe med.

De siste ti årene har vi vært gjennom en rivende utvikling. Dagsavisens digitale posisjon er ti ganger det den var da vi startet veksten. Det skyldes ikke minst at vi har tatt steget ut av bare Oslo rent journalistisk. I dag har vi journalister stasjonert i fem byer, og snart håper vi å få på plass kolleger i flere byer, over hele landet. Derfor lyste vi denne uka en journaliststilling i Bergen, akkurat som at vi nylig også startet jakten på Dagsavisen-reportere i Nord-Norge. Målsettingen vår er like ambisiøs som bergensere eller nordlendinger flest: Vi vil gi hele landet en stemme og håper at det skal bidra til å gjøre oss og dere lesere litt klokere.

Fra Bergen – der jeg denne uka hadde med meg flere av Dagsavisens redaktører, deriblant Drammen-redaktør Emma Huisman Moskvil og Oslo-redaktør Bente Rognan Gravklev – håper jeg at vi skal kunne forklare enda bedre i de tilfeller bergenserne bruker utestemmen og avsløre hva det dreier seg om i andre tilfeller der ingen vil snakke høyt. Når vi nå sier at Dagsavisen-toget ruller videre til Bergen, bringer det for øvrig tankene videre til noen av de sakene som vi med fordel kunne ha skrevet mer om på dagsavisen.no.

Det handlet om skinner den gangen det ble byrådskrise i Bergen av forslaget om å legge Bybanen i trasé over Bryggen. Og det handlet om skinner, eller kanskje mest om følelser, da det for noen år siden brøt ut full krangel fordi noen hadde byttet ut skiltet «Jernbanestasjonen» med «Bergen stasjon». Et skilt og et stedsnavn som er helt naturlig i alle andre byer i Norge, var uakseptabelt i Bergen. Neste gang det er noe som ikke helt går på skinner mellom de sju fjell, satser vi på at du som Dagsavisen-leser skal få det forklart og analysert. God fredag!

