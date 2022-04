Du trenger ikke kunne stort om fotball for å bli en god manager

Da Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i Manchester United tidligere denne seongen lå det åpenbart ingen plan bak. Det var ingen ny manager klar i kulissene. Inn kom Ralf Rangnick. Han har en ganske så imponerende CV, og på den måten er han noe helt annet enn Solskjær som jo tross alt var ganske uerfaren. Men du trenger ikke være god på noe bare fordi du har papirene i orden. Et papir er bare et papir. Hvor mye fotball du kan avgjør heller ikke om du er en god manager.

Men en manager i dagens fotball trenger egentig ikke ha peiling på fotball. Det holder at spillerne tror han kan noe om fotball og har taktiske evner. En manager i dag må være en motivator mest av alt. Stadig flere managere lar spillerne holde på med trening ledet av alle andre enn manageren selv. Det er teamet rundt, hjelpetrenere, assistenter, keepertrener og andre som skaper resultatene i det daglige. Det er de som driller spillerne og pisker dem på feltet.

En manager skal pleie troppen og spillerne. Noen trenger ros, andre ris. Noen må oppmuntres, andre må kjeftes på. Og ikke minst; alle må dra lasset sammen, i samme retning. Uniteds midlertidige manager gikk ut etter tapene mot Arsenal og Liverpool og kritiserte hele stallen. Syv, åtte ni-ti, spillere må kanskje inn, sa han da. Hva i alle dager er det for noe lederskap? Å kaste alle som en under bussen i et intervju på TV er idioti. Hvem tror at en slik tirade vil skape glød, samhold og lagfølelse?

Ingen legger seg i selen og byr på et ekstra løp hjem eller en sugende takling om du er forbanna på manageren. En manager som dessuten sitter på oppsigelse. En dead man working. Skal man ta Ragnick på ordet er det ti spillere pluss han selv som er borte til neste sesong. Slikt blir det ikke god stemning av. Hvorfor skal en spiller bry seg særlig med en manager som er på vei ut døra? Å sitte på oppsigelse er rett og slett en fryktelig dårlig idé.

Sånn i ettertid ser det bare rart ut at Solskjær måtte gå. Rangnick har levert enda svakere resultater. Neste sesong skal Ajax-manager Erik ten Hag ta over Manchester United. Så får vi se hvordan det går. Han bør i hvert fall ikke starte med å annonsere at ti spillere skal ut og at de som er der ikke er gode nok. For hvorfor skal han ta en jobb for et lag med dårlige spillere? Da kunne han vel bare bli i Ajax? Allerede nå virker den ansettelsen litt rar.

Tiden etter Alex Ferguson har resultatmessig vært dårligere for Manchester United enn fansen fryktet. David Moyes leverte det enkelte den gang ville kalle sjokkerende dårlig. Siden har managere prøvd seg og fått fyken. Men alle fram til nå har levert bedre enn Ragnick. Man kan undre seg over hvorfor Van Gaal fikk jobben. Eller Moyes. Eller Solskjær. Er det lov å si at jeg savner Mourinho?

