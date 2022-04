Bare å snu, Vålerenga!

Brann ønsker å flytte seriekampen mot Vålerenga 5. juni til Brann stadion for å skape større oppmerksomhet og folkefest rundt kampen mellom Norges to beste kvinnelag. Det har Vålerenga sagt nei takk til. Her bør dere heller se muligheter, og si ja.

Vålerenga ble kontaktet av Norges Fotballforbund allerede i januar, og ga da svar tilbake. Sportslige hensyn tilsier at de vil spille på det som var Sandvikens (nå Branns) opprinnelige stadion, Stemmemyren kunstgress i Bergen. Begrunnelsen er at Vålerenga trener og spiller på kunstgress, og da vil Brann ha en sportslig fordel av naturgress.

Den argumentasjonen halter. Også Brann spiller daglig på kunstgress. Vålerenga må spille på naturgress andre steder i løpet av sesongen. Og lagets store ambisjon er å ta steget ut i Europa. Og der ute er det gressbaner som gjelder. De bør ta til seg Ståle Solbakkens budskap fra tidligere i år. Vi trenger flere gressbaner i Norge.

Brann og Vålerenga leder Toppserien med seks strake seire, Brann er hårfint foran på bedre målforskjell. Før møtet i Bergen skal de møtes på Intility allerede neste helg (8. mai). Toppserien er på speed for å få unna flest mulig kamper før EM-sluttspillet i sommer.

Toppserien sliter med publikum. Snittet hittil i år er på 331 tilskuere pr. kamp. Det er altfor lavt. Brann topper statistikken med 1180 tilskuere mot Rosenborg på Stemmmyren. Laget som i fjor het Sandviken har opplevd en eksplosiv økning i interessen etter at de gikk fra hvitt til rødt og ble hetende Brann. Det handler om identitet. Vi trenger flere høytrykkskamper i norsk kvinnefotball. Og her kommer det en seilende.

Begge lag må være enige hvis en kamp skal flyttes. Her er det tid til å snu, Vålerenga. Dere kan starte med å slå Brann i Oslo 8. mai.

