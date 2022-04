Dette blir ten Hags største utfordringer

For første gang siden Manchester United ansatte Sir Alex Ferguson tilbake i 1986, har klubben nå ansatt en trener som har bevist at han kan gjøre oppgaven han er satt til å gjøre og som fortsatt er på oppadgående kurve i sin egen managerkarriere. Jobben Erik ten Hag har gjort i Ajax ligner på den han nå må gjennomføre i Manchester, bare på et helt annet nivå og med langt større konkurranse på en global målestokk.

Der David Moyes fikk sparken etter åtte måneder, og både Louis van Gaal og José Mourinho var ansettelser av trenere hvis metoder tilhørte en mer svunnen tid, klarte i hvert fall Ole Gunnar Solskjær å få tilbake litt humør og spilleglede tilbake til Old Trafford. Men det har på ingen måte vært noen plan over de ulike manageransettelsene, akkurat som det ikke har vært noen plan over spillerkjøp eller hva Manchester United har ønsket å være etter at Sir Alex Ferguson ga seg.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Ten Hag blir Manchester United-manager – femte siden Ferguson ]

Før 2012 var det Ferguson som var klubben, og som både drev spillerlogistikk, klubbdrift og alt annet i Manchester United. Det samme toppmoderne systemet som er på plass i flere av dagens konkurrenter var dermed ikke til stede da skotten ga seg, og med et hierarki i klubben som ikke har peiling på fotball, men har blitt ansatt av Glazer-familien for å tjene penger har det heller ikke kommet på plass på de snart ti årene som har gått siden klubbens største personlighet gjennom tidene ga seg.

Sakte, men sikkert har også Manchester United blitt bedre på rekruttering, akademiet (som alltid har levert) har fått en ny struktur, og klubben har fått på plass en fotballdirektør som skal sørge for at den overordnede strategien følges uavhengig av hvilken manager som blir ansatt. Hvis det hadde blitt gjort med en gang tilbake i 2012 kunne klubben spart seg for voldsomt mange spillerkjøp og utlegg i milliardklassen.

For selv om klubben fortsatt er blant de som tjener aller best, og som har voldsomme finansielle muskler, har ikke pengene blitt særlig godt anvendt. Det igjen gjør at klubben er langt unna der den bør være, til tross for de milliardene som er brukt på spillerkjøp de siste årene. I sommer kan så mye som ti spillere forsvinne ut av portene, og med det kommer både en etterlengtet mulighet til å friske opp spillerstallen. Det trengs sårt nye spillere, og nye stemmer inn i en garderobe der kulturen har vært alt annet enn god de siste årene.

[ The Athletic: Sjefsspeidere slutter i Manchester United ]

Bakerst ønsker Dean Henderson seg vekk, siden han får minimalt med spilletid bak David de Gea. I forsvarsrekka er det vel spørsmålstegn rundt alle med unntak av Luke Shaw. Eric Bailly og Phil Jones er de som trolig forlater klubben, mens klubben skal være klare for å lytte til tilbud på Harry Maguire, Victor Lindelöf, Aron Wan-Bissaka, Diego Dalot og Alex Telles. Da står du igjen med en skadet Varane og Luke Shaw.

På midten er det allerede bekreftet av Nemanja Matic forlater klubben, mens Jesse Lingard, Paul Pogba og Juan Mata alle er på utgående kontrakter og er forventet å forlate klubben. Det vil også Edinson Cavani gjøre, samtidig som det er lite trolig at Mason Greenwood gjør noe comeback med det første etter anklagene om seksuelle overgrep og vold mot sin daværende kjæreste.

Videre er det spørsmål rundt Marcus Rashford, som ikke har vært seg selv hele sesongen, og hva både klubben og Cristiano Ronaldo selv tenker om fremtiden. 37-åringen er både beskyldt for å være problemet og ikke en mann å satse på videre, samtidig som Ronaldo fortsatt bøtter inn med mål for klubben. I tillegg har du også Anthony Martial, Donny van de Beek, Brandon Williams, Andreas Pereira og Amad Diallo som alle er lånt ut. Martial har vært på vei ut lenge, mens det blir spennende å se om van de Beek får en ny vår under sin gamle sjef.

[ Trio tilbake – Pogba kan ha spilt sin siste United-kamp ]

Midlertidig trener Ralf Rangnick har de siste dagene hintet til at det kan komme så mange som ti nye spillere til klubben, og selv om en klubb som Manchester United blir koblet til et stort antall spillere hver dag blir rekrutteringsstrategien fremover helt klart en nøkkel. Du klarer aldri å hente inn alle spillerne du trenger i ett vindu, og spesielt ikke når du er linket til spillere som Pau Torres, Jurrien Timber, Declan Rice, Ruben Neves og Darwin Nunez som de mest aktuelle kandidatene. Men penger er det nok av, spesielt når lønningsposen krymper i løpet av sommeren.

Oppe i alt dette skal ten Hag også forholde seg til eiere som aldri har sett ut til å bry seg voldsomt om hvordan det går, så lenge klubben tjener penger. Vi må tilbake til 2017 for å finne forrige trofé, og det var til overmål Europa League-seieren over nettopp Ajax, som betyr at klubben nå er inne i sin verste titteltørke siden tidlig på 1980-tallet. Uten seier i lørdagens kamp mot Arsenal, blir det i hvert fall ikke noe Champions League neste sesong, som det høyst trolig ikke blir uansett.

Jobben Erik ten Hag tar på seg i Manchester kunne knapt nok vært større.

[ Rangnick varsler overhaling: – Blir kanskje åtte, ni eller ti nye spillere ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen