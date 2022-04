Norsk sokkel trenger folk

Ola Borten Moe, som er Sp-statsråd for høyere utdanning, oppfordrer dagens unge til å søke seg til oljerettede utdanninger. Han er bekymret for synkende interesse de siste årene. «Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende», sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne. Han mener at statsråden i stedet burde ha oppfordret til å ta grønne utdanninger.

I toppåret 2013 var det 7.434 personer som søkte petroleumsrettede utdanninger. Interessen dalte etter oljeprisfallet og krisen som traff oljenæringen i 2014 og 2015. I fjor var det bare 1.427 personer som tok et slikt yrkesvalg. Samtidig er det mange i oljebransjen som nærmer seg pensjonsalder. 35 prosent av de ansatte i næringen er over 50 år, og samlet aldersavgang vil øke betydelig de nærmeste årene.

Utdanning innen oljefag har fått et ufortjent dårlig rykte.

Ola Borten Moe og Rasmus Hansson er, ikke overraskende, uenige om hvor smart det er å ta oljerettet utdanning. Dette bunner egentlig i at de står for ulik oljepolitikk. MDG-toppen vil ha umiddelbart stopp i videre oljeleting og fase ut norsk oljeproduksjon fra 2035. Sp-nestlederen ønsker at det grønne skiftet skal bygge på kompetansen fra olje- og gassindustrien.

Ap/Sp-regjeringen vil legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel, noe det er bredt flertall for på Stortinget. Ola Borten Moe har derfor et godt poeng når han ber dagens unge om å ta oljerettede utdanninger. Men han må forstås rett, ikke bli bevisst tolket i verste mening. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. 1: Det vil bli hentet opp olje og gass fra norsk sokkel i flere tiår framover. 2: Det grønne skiftet må bygges på kompetansen i oljeindustrien.

Universitetene har allerede siktet seg inn på en slik parallell utvikling. Flere av de tradisjonelle oljefagene er nå gjort til bredere energifag. Norsk sokkel vil i årene framover bli noe annet enn det vi har vært vant til. For å lykkes med å redusere klimagassutslippene vil en storstilt satsing på karbonfangst og lagring være ett av de nødvendige grepene.

Geologer og andre fagfolk som i dag finner nye olje- og gassressurser vil i framtiden være avgjørende viktige til å finne løsninger for å lagre CO2 under havbunnen på norsk sokkel. Utdanning i slike fag vil være gull verdt i det grønne skiftet. Tilsvarende vil det være når Norge nå skal satse stort på kraftproduksjon fra havvind og bruke norsk gass til å lage utslippsfri hydrogen. Her ligger det et nytt potensial også for den tradisjonelle oljearbeideren.

Utdanning innen oljefag har fått et ufortjent dårlig rykte. Det gjelder å se mulighetene med et åpent sinn. Det beste må ikke bli det godes verste fiende.

